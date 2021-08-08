Сколько нужно антител, чтобы быть надежно защищенным от коронавируса?

При этом данные из Израиля говорят о том, что защита от заражения опасным вариантом коронавируса даже при вакцинации BioNTech/Pfizer не превышает 64 процентов. Однако вакцина по-прежнему на 93 процента защищает от тяжелого течения болезни. В настоящее время министерство здравоохранения Израиля рассматривает возможность проведения вакцинации третьей дозой BioNTech/Pfizer.

Больше вопросов, чем ответов

Дельта-вариант вновь ставит ученых перед серьезным вызовом. Большинство из нас невосприимчивы к известным на сегодняшний день вариантам коронавируса, самое позднее, после двукратной вакцинации. Но это относится не ко всем вакцинированным людям, отмечает Карстен Ватцль: "Сама по себе прививка не гарантирует иммунитета. Решающим фактором является то, что наш организм выработал достаточную иммунную защиту. Но в данный момент это невозможно измерить".

С другими прививками, например, от столбняка, дело обстоит иначе: титры вакцинации можно определить в лаборатории, сдав анализ крови. Если количество антител превышает определенный порог, это означает, что человек невосприимчив к вирусу столбняка. Если титр слишком низкий, необходима повторная вакцинация.

"В случае с коронавирусом мы еще не достигли этой стадии. Пока что мы не знаем точно, что именно нужно измерить, чтобы определить, действительно ли у человека есть иммунитет. Вероятно, решающую роль играют нейтрализующие антитела. Именно они связывают вирус, лишая его возможности заражать клетки. Но насколько высоким должно быть их число, пока еще неясно", - делится Ватцль.

Роль Т-клеток в защите от коронавируса

В борьбе с инфекцией важны не только антитела. Как только вирус проник в клетку, антитела уже не могут его атаковать, поскольку они лишены возможности попасть туда. Таким образом, вирус может размножаться. "Для борьбы с этим у нашей иммунной системы есть Т-клетки. Они способны убивать зараженные вирусом клетки. Это означает, что организм, скорее, пожертвует несколькими инфицированными клетками, чем даст вирусу возможность распространяться дальше", - рассказывает Ватцль.

На сегодняшний день врачи могут измерить и титр нейтрализующих антител, и число Т-клеток. Последний тест относительно сложный, но при этом полезный. "Само по себе количество антител не всегда говорит о том, насколько хорошо человек защищен. Вполне может быть, что у него почти нет антител, иными словами, он может быть заражен вирусом. Но реакция его Т-клеток настолько сильна, что он не заболевает серьезно", - говорит Ватцль.

Это означает, что люди с высоким уровнем антител, с большой вероятностью, хорошо защищены от коронавируса, уточняет иммунолог. Однако обратный вывод о том, что небольшое число антител означает отсутствие защиты, скорее всего, не верен.

Вопрос о пороговом значении

До сих пор существуют различные методы измерения антител к коронавирусу. Обычно у лабораторных тестов есть четкие стандарты, которые варьируются от минимального значения до максимального. Это позволяет увидеть, находятся ли показатели в пределах нормы. Но в случае с коронавирусом эти стандарты еще не определены.

"Количество антител варьируется от менее чем сотни до нескольких тысяч единиц. Если число находится в верхней трети или даже в верхней половине спектра, у человека, вероятно, хорошая иммунная защита. Но назвать точное пороговое значение врачи пока не могут", - объясняет Ватцль. До сих пор также не удалось с точностью выяснить, насколько быстро снижается уровень антител, ясно только, что со временем их число уменьшается.

"Это происходит в два этапа. Самый высокий уровень антител - сразу после вакцинации. В первые несколько месяцев после прививки он снижается относительно быстро. Однако в какой-то момент уровень антител доходит до какого-то определенного значения, и с этого момента он снижается очень медленно. Мы знаем это по другим вакцинациям, и, похоже, то же самое происходит в случае с коронавирусом", - говорит Ватцль. Однако это еще не доказано научно.

Ясно, что ничего не ясно

У некоторых людей антитела не образуются даже после двойной вакцинации - или же образуются в незначительном количестве. Эти люди, по всей видимости, не защищены должным образом, констатирует Ватцль.

Причиной образования низкого уровня антител могут быть многие факторы. В их числе - возраст или подавленная иммунная система, которая не работает так, как у здоровых людей, и не может дать должный отпор враждебным телам в организме. Часто для того, чтобы у человека образовались антитела, необходима третья вакцинация.

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Иными словами, вопросов пока больше, чем ответов, и разобраться с тем, как действительно действуют антитела, все еще не удается. Варианты варьируются от "много антител и хорошая защита" до "слишком мало антител и плохая защита" и "мало антител и все еще достаточная защита".