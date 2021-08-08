После перерыва длиною в 1,5 года круизный лайнер прибудет в Рижский порт

Она сообщила, что MV Artania с примерно 560 пассажирами на борту прибудет в Ригу из Таллиннского порта. Во время круиза лайнер посетит несколько городов Балтийского моря, в том числе Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Таллинн, Гданьск, Киль и другие города.

Озола подчеркнула, что все пассажиры на борту полностью вакцинированы против Covid-19.

Судно, отправившееся в морской круиз 30 июля в Бремерхафене, перевозит пассажиров из восьми стран, в основном из Германии, но также из Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Чехии.

Озола также сказала, что они придерживаются стандартов безопасности для снижения рисков распространения Covid-19, ведь это позволит постепенно возобновить заход круизных судов.

План предусматривает быстрый обмен информацией, превентивные меры и согласованный алгоритм для всех сторон, участвующих в стандартных и различных уровнях риска. Он был подготовлен в соответствии с положениями постановлений Кабинета министров и на основе руководящих принципов Европейского Союза по использованию круизных судов в условиях Covid-19. План также основан на рекомендациях ведущих организаций и ассоциаций в сфере международных круизных пассажирских и морских перевозок относительно внедрения безопасных круизных услуг.

"С начала глобальной пандемии Covid-19 круизная индустрия вместе с ведущими мировыми организациями здравоохранения интенсивно работала над разработкой устойчивой концепции, которая сделала бы круизный туризм самым безопасным способом путешествовать с эпидемиологической точки зрения, "- сказала круизный специалист Рижского пассажирского порта Илзе Нелис.

Она подчеркнула, что круизные лайнеры оснащены современными системами вентиляции, постоянной дезинфекцией помещений и поверхностей, регулярными измерениями температуры и даже лабораториями для тестов на Covid-19.

"Перед посадкой и экипаж, и пассажиры должны предъявить соответствующие сертификаты Covid-19. Пассажиры и члены экипажа, которые не были полностью вакцинированы или переболели Covid-19, должны проходить регулярные тесты, по крайней мере, один раз в неделю. Круизные лайнеры также готовы к таким ситуациям, если вдруг будет обнаружено заболевание Covid-19 или другой инфекцией. В таком случае человеку предоставляется дополнительная каюта для самоизоляции и/или карантина", - пояснила Нелис.