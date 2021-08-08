В окрестностях Цесиса разбился самолет; один человек скончался

Примерно в 13:30 Государственная полиция получила информацию о том, что самолет с двумя гражданами Литвы потерпел крушение на аэродроме Приекули в Приекульской волости Цесисского края. Пилот погиб, а пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) подтвердила агентству LETA, что один человек скончался на месте авиакатастрофы, а другой был доставлен в больницу из-за политравмы.

Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс сообщил, что авария произошла, когда зарегистрированный в Литве самолет гражданской авиации вылетал из аэродрома Приекули.

Видео: Падение самолета на аэродроме в Приекульской волости

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила агентству LETA, что после крушения частного самолета один человек самостоятельно выбрался из самолета, а другого пассажира пришлось вытаскивать, после чего он был передан NMPD, которая позже сообщила о его смерти.

Pie Cēsīm nogāzusies lidmašīna. 1 cilvēks gājis bojā, 1 cietis, ReTV Ziņām apstiprina Civilās aviācijas aģentūrā. Aģentūra vēl tikai apkopo informāciju par notikušo. Plašāku informāciju reportāžā sniegsim LTV pic.twitter.com/2SeDE2Yxdw — Dana France (@caciks) August 8, 2021