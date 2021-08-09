Пн, 9.08.2021
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На границе с Беларусью за четыре дня задержаны 218 человек; Кариньш поддержал введение ЧС
Дополнено в 16:50

Латвийско-белорусская граница ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Чтобы защитить внешнюю границу Латвии и Европейского союза от нелегальной миграции, министр внутренних дел Мария Голубева предлагает правительству объявить на латвийско-белорусской границе режим чрезвычайной ситуации, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.

В случае, если Кабинет министров объявит чрезвычайную ситуацию, она будет установлена на части территории Аугшдаугавского и Краславского краев и расширит полномочия Государственной погранохраны, чтобы остановить нелегальную миграцию и вернуть обратно нарушителей, незаконно нарушивших границу государства.

В МВД указали, что правительство Литвы установило особый режим охраны границы, в результате чего нелегальные мигранты с территории Беларуси все больше пытаются пересечь границу Латвии и Литвы.

Предложение Голубевой поддержал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Голубева попросила рассмотреть вопрос во вторник, 10 августа, на внеочередном заседании правительства, к которому Министерство внутренних дел готовит необходимые документы.

В среду, 11 августа, министр отправится на латвийско-белорусскую границу.

Решение правительства об объявлении чрезвычайной ситуации еще нужно будет утвердить Сейму, выяснило агентство LETA.

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За нарушение установленных на время режима чрезвычайной ситуации ограничений или запретов физическому лицу грозит штраф от 10 до 2000 евро, а юридическому лицу - от 140 до 5000 евро.

218 человек за четыре дня

За незаконное пересечение латвийско-белорусской границы за четыре дня были задержаны уже 218 человек.

С учетом ситуации в Литве, а также приняв во внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы ГПО и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

В связи с тем, что в последние дни давление нелегальной миграции на границе выросло, Погранохрана осуществила несколько мероприятий. Во-первых, группу потенциальных нелегальных мигрантов не впустили в страну. Кроме того, в пятницу было задержано пять человек, в субботу на границе были задержаны 38 нарушителей, в воскресенье - 35.

На данный момент в понедельник задержано 140 человек.

В целом за этот год на латвийско-белорусской границе за попытку ее незаконного пересечения было задержано 278 человек, в основном граждане Ирака.

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На прошлой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш и глава МВД Мария Голубева сообщили, что Латвия планирует ускорить строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе и привлечь дополнительные силы армии для ее безопасности.

В плане Голубевой по отношению к укреплению безопасности границы включены десять пунктов, один из которых предусматривает возможность обезопаситься в случае необходимости и быстрыми в развертывании временными решениями, в частности, колючей проволокой повышенной безопасности.

Если число нарушителей границы вырастет драматически, то правительство может объявить чрезвычайную ситуацию на части территории Аугшдаугавского и Краславского краев, и в них необходимый юридический режим вступит в силу незамедлительно, решение Сейма для этого не потребуется, предусматривает план Голубевой.


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