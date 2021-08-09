Давление в Литве продолжает расти. С каждым днем увеличивается число задержанных в стране мигрантов, на 2 августа оно достигло 3545 человек. Замешательство, гнев, бессилие - только некоторые из чувств, объявших жителей литовских лагерей для мигрантов. Кроме того, они сталкиваются с огромным противостоянием и осуждением со стороны обитателей местных деревень.

Все встреченные в лагерях мигранты рассказывают, что наибольшая проблема - отобранные телефоны. У них нет возможности связаться со своими семьями и друзьями, однако у правительства Литвы есть обоснованная причина телефоны им не оставлять.

Вопреки царящему мнению все встреченные мигранты рассказывают, что им нравится в Литве и что они хотели бы тут и остаться. Эксперт Андрюс Прохоренко отмечает, что, согласно опубликованной Министерством внутренних дел Литвы информации, Литва могла бы оставить только примерно 10% всех находящихся в стране нелегальных мигрантов.

Кроме того, в двух из трех посещенных лагерей по поводу условий жизни мигранты высказываются довольно положительно. В деревне Веребяй атмосфера в лагере гораздо напряженнее, и встреченные там мигранты грозят протестами, если их не выпустят из лагеря после десяти проведенных в нем дней, как изначально обещало правительство Литвы.

Литовский омбудсмен Аугустинас Нормантас после посещения лагерей для мигрантов выразил мнение, что в них обеспечены только минимальные требования - в частности, душ, туалет и кровати. В то же самое время им не хватает психологической и юридической поддержки - мигранты смущены и не знают, как работает литовское законодательство.