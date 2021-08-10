Под Саласпилсом водитель грузовика совершил опасный маневр. После этого началась драка

Водителю удалось избежать тяжелой, потенциально летальной аварии на Рижской окружной дороге Балтезерс - Саулкалне, перед виадуком Даугавпилсского шоссе.

На записи видеорегистратора в его автомобиле видно, что едущий впереди грузовик пересекает сплошную линию, чтобы резко повернуть налево. Принимая во внимание неадекватные действия водителя на дороге, у мужчины появились подозрения, что водитель мог употреблять алкоголь, поэтому он проинформировал о происходящем полицию.

Заместитель начальника муниципальной полиции Саласпилса Сергей Капацина рассказал: "По пути на место происшествия, после того, как связались со звонившим, по телефону выяснилось, что грузовик начал движение в Саласпилсе по улице Гайсмас и едет по улице Ригас по Даугавпилсскому шоссе мимо автомойки Puto".

Потенциально опасное транспортное средство было остановлено, а водитель - проверен.

Когда полицейские подошли ближе, им показалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, однако алкометр промилле не показал.

На вопрос об уставшем взгляде и припухших глазах водитель грузовика DAF ответил, что только что получил удар по лицу. Оказалось, что водитель легковушки был не в самом хорошем настроении и решил проучить водителя грузовика.

Зафиксированные доказательства подтверждают, что сидевший за рулем грузовика нарушил правила дорожного движения, поэтому будет принято решение о размере наказания.

В свою очередь водитель DAF может подать на второго водителя в суд за полученные во время драки телесные повреждения, однако пока что полиция его заявления не получила.