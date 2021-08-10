Почему некоторым тяжело жить в Латвии? Жители винят в этом как общество, так и самих людей

Как сообщает агентство LETA, в мае этого года жителей попросили оценить, какая причина, по их мнению, виновна больше, если думать о том, почему многим людям в Латвии плохо, например, среди них царит бедность, безработица и т.д.

22% опрошенных считают, что в упомянутом может быть виновно несправедливое общество и несправедливое социальное устройство.

Примечательно, что удельный вес думающих так жителей стал самым низким в истории наблюдений, с 2010 года удельный вес таких людей упал на 16%.

Еще 22% опрошенных уверены, что в собственных бедах виновны сами люди. Объем выразивших такое мнение людей из года в год менялся, минимум он достигал в 2011 году, когда так считали 13% респондентов, а максимума - в 2019 году (25%).

В свою очередь более половины или 53% опрошенных считают, что в проблемах людей виновны оба этих фактора - как несправедливая окружающая среда, так и сами люди. В этом году данный показатель стал наивысшим с начала наблюдений.

Еще у 4% жителей не было конкретного ответа на данный вопрос.