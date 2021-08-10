Сомневаетесь, сможете ли сдать на гражданство? Есть возможность проверить свои знания онлайн

На данный момент результаты пяти опросов и одного качественного исследования, проведенных Управлением, показывают, что более 50% респондентов знают латышский язык на достаточном уровне, чтобы пройти проверку навыков латышского языка в порядке натурализации. В 2011 году 55% респондентов владели языком как минимум на уровне разговорной речи, в 2012 году – 57,3%, 2014–59%, 2016–64%, а 2019 году – 57%.

Однако, несмотря на знание латышского языка, основной причиной, которая удерживает неграждан от натурализации, являются опасения и сомнение в том, смогут ли они пройти проверки, указанные в Законе о гражданстве. В 2011 году такой ответ дали 27% респондентов, 2012–21,3%, 2014 году – 22%, 2016 году – 21%, а в 2019 году – 23%. Данные позволяют предположить, что и те неграждане, которые владеют латышским языком, не до конца уверены в уровне своих знаний.

Мнение, что они не смогут пройти проверки, необходимые для натурализации, в основном высказывали люди старшего поколения - в возрасте от 50 лет, в свою очередь, молодые люди в возрасте до 29 лет чувствуют себя гораздо спокойнее и увереннее в своих знаниях. Наблюдается выраженная разница в отношении между разными возрастными группами – чем моложе респонденты, тем лучше их знания латышского языка и выше уверенность в своих силах успешно получить гражданство в порядке натурализации, и наоборот.

Результаты качественного исследования показывают, что в местах, где национальный состав обеспечивает естественную языковую среду, например, в Риге или Лиепае, жители относительно лучше знают латышский язык. Это подтверждают и результаты опроса в региональном срезе, - они показывают, что хуже всего владеют языком в Латгалии, и закономерно, что на протяжении многих лет самые большие сомнения в успешной сдаче проверок на натурализацию именно в Латгалии.

Управление приглашает принять участие в опросе неграждан Латвии, лиц без гражданства и граждан других стран с постоянным видом на жительство в Латвии. Опрос доступен здесь.

Данные проведенных ранее опросов показывают, что в течение последних лет опасения и сомнения претендентов на гражданство в отношении сложности проверок на натурализацию не уменьшились. Поэтому Управление разработало удобный, простой и бесплатный инструмент для самопроверки, с помощью которого каждый претендент на гражданство может самостоятельно убедиться в своих навыках латышского языка, знании гимна, истории, культуры и основных положений Конституции Латвии.