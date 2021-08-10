Отдыхающая на охваченном огнем Родосе эстонка: туристам врут, что все в порядке

Мадли (имя изменено, но известно редакции), который отправилась в отпуск на Родос в прошлый понедельник и вернулась вчера, посетила несколько средиземноморских стран, но нынешний отдых на греческом острове не входил в число обычных.

"За день до нашего приезда начались пожары, а затем в нашем городе не было тока, и все магазины и рестораны закрылись", - описывает Мадли, которая отправилась в отпуск на красивый остров со своим мужем и в первый же день, на пути из аэропорта в отель, увидела пожар собственными глазами.

Хотя обстановка в районе, где остановилась Мадли, была вполне хорошей, она не могла свободно перемещаться по острову. "Однажды в номере отеля по телевизору транслировалось сообщение, что движение на три острова запрещено", - говорит Мадли, которая очень хотела побывать во время поездки в Долине бабочек, но, к сожалению, лишилась такой возможности.

Помимо объявления по телевизору в гостиничном номере, на телефон также было отправлено сообщение о высокой пожарной опасности, где, среди прочего, содержалось предупреждение о недопустимости действий, которые могут привести к возгоранию.

Хотя сообщения о высокой опасности возгорания поступали как по телефону, так и по телевизору, основную информацию Мадли получала, читая новости сама. "Оттуда мы увидели, что происходило на самом деле".

Настоящий момент, когда возникла опасность, наступил, когда города в 15 км от курортного города были эвакуированы. "Тогда мы начали думать, а что, если огонь дойдет до нас, как мы сможем вернуться и так далее".

Хотя Мадли, которая уже вчера вернулась в Эстонию, считает отдых в целом успешным, она заявляет, что на туристов на острове старались произвести впечатление, будто все было хорошо. «Например, когда мы ехали в отель в первый день и действительно видели лесные пожары, гид сказал нам: «Не беспокойтесь о пожаре». Казалось, преобладает установка, что туристам следует сигнализировать о том, что все в порядке, хотя в новостях говорили другое», - говорит Мадли.

"Местные жители врут в лицо, что все в порядке, пожар потушен, а города в 15 километрах от нас эвакуируются".

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