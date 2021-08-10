В России депутат застрелил местного жителя, который собирал металлолом на свалке

Убийство произошело в ночь на 2 августа на свалке у поселка Озерновский. Погибшим оказался 30-летний местный житель Андрей Толстопятов. По данным агентства "Камчатка Информ", он вместе с родственником приехал на свалку за металлоломом. Известно, что пуля попала ему в живот, а мужчина умер в больнице. У него остались жена и маленький ребенок.

Однако уголовное дело об убийстве было возбуждено только 6 августа. Тогда же СК РФ впервые выпустил короткое официальное сообщение об инциденте, в котором не было никаких деталей. В социальных сетях к тому времени местные жители широко обсуждали произошедшее и указывали на то, что в ту ночь возле свалки видели внедорожник краевого депутата.

"Камчатка Информ" позже писала, что жители Озерновского выражали недовольство молчанием следствия о "данных, о которых известно всему поселку".

10 августа, после того как многие местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах указали на причастность к инциденту, теперь Редькина проверяют.

Его пресс-служба выпустила официальное заявление от имени депутата: он признался в убийстве, но заявил, что это был несчастный случай. Вот, что говорится в заявлении:

"2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я - Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю.

Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд".

Редькин также сообщил, что остановит свое членство в "Единой России" и не будет участвовать на сентябрьских выборов. Адвокаты депутата заявили, что он "всячески поможет семье" погибшего.

Известно, что пуля, которую удалось извлечь из тела погибшего, была выпущена из карабина, принадлежавшего Редькину. При этом сам депутат в момент происшествия, возможно, был пьян. Источники "Камчатки Информ" сообщали, что Редькин "в состоянии сильнейшего алкогольного срыва ездил по поселку и стрелял из карабина с прицелом".