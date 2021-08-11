Вулкан Этна после извержений стал выше

Кратер на северо-западной стороне горы десятилетиями считался вершиной вулкан, однако кратер с юго-восточной стороны сейчас выше, констатировал Национальный институт геофизики и вулканологии после анализа снимков со спутника.

Ученые рассмотрели сделанные 13 и 25 июля снимки и констатировали, что вершина Этны находится на 3357 метров выше уровня моря, с границей ошибки в три метра.

Галерея: Вулкан Этна

Этна с середины февраля многократно извергал раскаленную лаву и пепел, всего с того времени было зарегистрировано 50 извержений. Эта вулканическая деятельность привела к образованию отложений на юго-восточном кратере, что увеличило его высоту. Кратер на северо-восточной стороне стал ниже, его край с ходом лет обрушается.

В начале месяца пепел и лава извергалась из кратера на юго-восточной стороне, дым поднялся на высоту примерно в пять километров.

Извержения Этны нанесли и ограниченные разрушения. Был закрыт аэропорт Катании, так как на взлетно-посадочную полосу покрыло пеплом. Вибрации и шум извержения приводили к тому, что в домах тряслись окна и двери.