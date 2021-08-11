Кариньш: Беларусь ведет гибридную войну - сначала против Литвы, затем - против Латвии

Латвия и остальные страны Европейского союза (ЕС) должны продемонстрировать белорусскому режиму, что попытки переправить иммигрантов через границу ЕС бесполезны, указал премьер.

Премьер указал, что Беларусь ведет гибридную войну против ЕС, первый шаг которой был сделан в направлении Литвы, а следующий шаг - в отношении Латвии. В такой ситуации

Латвия не должна позволять иммигрантам из Беларуси нелегально пересекать границу страны и ЕС, подчеркнул Кариньш.

"Из-за гибридной войны против ЕС со стороны Беларуси отношения только обостряются. Со своей стороны мы [ЕС] будем держаться вместе, будем сохранять спокойствие, но действовать очень решительно", - заявил глава правительства.

Как сообщалось, во вторник правительство одобрило объявление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на на латвийско-белорусской границе и дало право пограничникам применять физическую силу для немедленного возвращения лиц в страну, из которой они незаконно пересекли границу.

Принимая во внимание количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и их стремительное увеличение, а также большое количество случаев незаконного пересечения литовско-белорусской границы, с 11 августа по 10 ноября объявляется режим ЧС в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

Постановление правительства также предусматривает оказание помощи Государственной пограничной охране со стороны Национальных вооруженных сил и Госполиции в обеспечении погранконтроля на латвийско-белорусской границе с целью предотвращения незаконного пересечения границы.

Решение правительства также предусматривает, что Госпогранслужба, Национальные вооруженные силы и Госполиция будут использовать запланированные процедуры и средства, имеющиеся в их распоряжении, для предотвращения незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Постановление правительства предусматривает, что Госпогранслужба, Национальные вооруженные силы и Госполиция при обнаружении лица, незаконно пересекающего указанную границу, должны отдать лицу приказ о возвращении в страну, из которой оно пересекло границу, и принять необходимые меры для проверки, что это было исполнено.

Постановлением правительства также предусмотрено, что Госпогранохрана при установлении факта незаконного пересечения лицом границы имеет право применить физическую силу и спецсредства для немедленного возвращения лица в страну, из которой оно пересекло границу.