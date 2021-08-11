Центр размещения беженцев в Муцениеки полностью загружен

Центр вмещает примерно 400 человек. В настоящее время он полностью загружен.

За последние 24 дня в центр прибыли люди из Ирана, Ирака и Конго.

Во вторник, 10 августа, за незаконное пересечение границы Латвии и Беларуси были задержаны еще 77 человек.