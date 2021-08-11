Ср, 11.08.2021
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Гитанас Науседа, президент Литвы

Центр размещения беженцев в Муцениеки полностью загружен

Лагерь для мигрантов в Литве ФОТО: Jānis Škapars

В настоящее время в центре размещения ищущих убежища в Муцениеки размещены 384 человека, среди них - 105 детей, сообщили LЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции.

Центр вмещает примерно 400 человек. В настоящее время он полностью загружен.

За последние 24 дня в центр прибыли люди из Ирана, Ирака и Конго.

Во вторник, 10 августа, за незаконное пересечение границы Латвии и Беларуси были задержаны еще 77 человек.

Минувшей ночью, после того, как вступило в силу распоряжение об объявлении режима чрезвычайной ситуации, пограничники не допустили проникновения на территорию Латвии еще 56 человек.


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