Центр размещения беженцев в Муцениеки полностью загружен
В настоящее время в центре размещения ищущих убежища в Муцениеки размещены 384 человека, среди них - 105 детей, сообщили LЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции.
В настоящее время в центре размещения ищущих убежища в Муцениеки размещены 384 человека, среди них - 105 детей, сообщили LЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции.
Центр вмещает примерно 400 человек. В настоящее время он полностью загружен.
За последние 24 дня в центр прибыли люди из Ирана, Ирака и Конго.
Во вторник, 10 августа, за незаконное пересечение границы Латвии и Беларуси были задержаны еще 77 человек.
Минувшей ночью, после того, как вступило в силу распоряжение об объявлении режима чрезвычайной ситуации, пограничники не допустили проникновения на территорию Латвии еще 56 человек.