Если бы за вождение в нетрезвом виде присуждали медали, то этот водитель заслужил золото

Первоначальные подозрения в том, что электромобилем управлял человек, который плохо видел дорогу и, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, подтвердились, как только полиция подошла к остановившейся машине.

"Когда автомобиль был остановлен и водитель был допрошен, сотрудникам стало очевидно, что водитель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом также свидетельствовал запах алкоголя. В разговоре с водителем он признался, что в тот день весь день пил алкоголь. Далее была вызвана бригада дорожной полиции", - рассказал TV3 инспектор Видземского управления Рижской городской полиции Айгар Марецкис.

В разговоре с сотрудниками дорожной полиции водитель признался, что, когда он пьет алкоголь уже третий день подряд, а на вопрос, сколько промилле, по его мнению, может быть, он сделал предположение, что "ну, я думаю, все три или даже четыре".

Предположение водителя, выпившего алкоголь, оказалось довольно точным, поскольку алкотестер, выданный полицейским, через некоторое время показал 3,15. "Недавний рекордсмен, по крайней мере, для меня", - сказал полицейский.

Хотя пьющий водитель, возможно, был бы мудрее выбрав, например, такси, в настоящее время его лишили водительских прав на пять лет, а получить обратно он сможет их только сдав экзамен. Также он обязан выплатить штраф в размере до 2000 евро. Это установленные законом санкции за вождение в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле.