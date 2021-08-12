Чт, 12.08.2021
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иракский беженец из Беларуси
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Запрет беженцам пересекать границу Латвии может грозить международным скандалом

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Беженцев, которые прибывают в Латвию из Беларуси, нельзя гнать назад - это нарушает их права человека. На это указывают правозащитники и Бюро омбудсмена, сообщает ReTV.

Видео: Комментарий Эдгара Ольшевскиса

Распоряжение Кабинета министров об объявлении чрезвычайной ситуации на границе в связи с миграционным кризисом гласит, что "заявления лиц о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса не принимаются". Это нарушает права беженцев, сказал ReTV Ziņas Эдгар Ольшевскис, юрист Латвийского центра по правам человека.

Подробнее комментарии Бюро омбудсмена и других юристов-правозащитников смотрите в передаче ReTV Ziņas в 19:00 и 21:00

Как сообщалось, сегодня, 12 августа, Сейм подавляющим большинством голосов подтвердил уже существующую чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе, объявленную правительством 11 августа.


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