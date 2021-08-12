Запрет беженцам пересекать границу Латвии может грозить международным скандалом
Беженцев, которые прибывают в Латвию из Беларуси, нельзя гнать назад - это нарушает их права человека. На это указывают правозащитники и Бюро омбудсмена, сообщает ReTV.
Беженцев, которые прибывают в Латвию из Беларуси, нельзя гнать назад - это нарушает их права человека. На это указывают правозащитники и Бюро омбудсмена, сообщает ReTV.
Видео: Комментарий Эдгара Ольшевскиса
Распоряжение Кабинета министров об объявлении чрезвычайной ситуации на границе в связи с миграционным кризисом гласит, что "заявления лиц о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса не принимаются". Это нарушает права беженцев, сказал ReTV Ziņas Эдгар Ольшевскис, юрист Латвийского центра по правам человека.
Подробнее комментарии Бюро омбудсмена и других юристов-правозащитников смотрите в передаче ReTV Ziņas в 19:00 и 21:00
Как сообщалось, сегодня, 12 августа, Сейм подавляющим большинством голосов подтвердил уже существующую чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе, объявленную правительством 11 августа.