Запрет беженцам пересекать границу Латвии может грозить международным скандалом

Распоряжение Кабинета министров об объявлении чрезвычайной ситуации на границе в связи с миграционным кризисом гласит, что "заявления лиц о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса не принимаются". Это нарушает права беженцев, сказал ReTV Ziņas Эдгар Ольшевскис, юрист Латвийского центра по правам человека.