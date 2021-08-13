Авария в Иманте: водители после ДТП продемонстрировали английское спокойствие и оптимизм

Если судьба решила порадовать вас ДТП, то лучше попасть в такое, в котором пострадают только автомобили. А совсем идеально сложится с теми, кто

не впадает в истерику, а хладнокровно оценивает ущерб, вызывает полицию и ждет сотрудников с кружкой кофе в руке.

"Человеческий фактор. Упустил момент, когда нужно было притормозить. Белая машина. Белая машина почему-то всегда выглядит, будто находится не на том расстоянии, чем есть на самом деле. Такое бывает. Каким-то образом этот белый цвет меня обманул. Давно не было аварий, и что-то не сработало. Еду в такой эйфории, в жизни все хорошо, красиво", - объяснил передаче TV3 Degpunktā встретившийся на месте происшествия водитель Chrysler Андрей.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Водитель второй машины тем временем продемонстрировал передаче невероятное спокойствие, указав только, что самый большой удар пришелся по переднему колесу, а не по водительской двери, из-за чего салон сохранился в целости и сохранности, и сам водитель не пострадал. Следовательно, необязательно вызывать на место аварии врачей, и достаточно будет одной полиции.