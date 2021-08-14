Видео ⟩ Белорусские военные пытались переместить мигрантов через границу Латвии

В последние дни Государственная пограничная охрана совместно с Национальными вооруженными силами (НВС) выявила несколько случаев на латвийско-белорусской границе, когда белорусские военнослужащие сопровождают мигрантов с Ближнего Востока на латвийско-белорусскую границу.

Об этом свидетельствуют видеозаписи, снятые сотрудниками Госпогранслужбы с границы двух стран.

С июля этого года белорусские власти сознательно организовали поток нелегальных мигрантов через границы Литвы и Латвии.

Такие действия следует рассматривать как часть гибридной операции Белоруссии против стран Балтии, Польши, НАТО и Евросоюза.

На видеозаписях видно, что мигрантов в сопровождении белорусских военизированных формирований перемещают к границе Беларуси с Латвией, не позволяя им вернуться на территорию Белоруссии.

Судя по полученным видеоматериалам, подобные попытки насильственного "вытеснения" незаконных нарушителей границы на территорию Латвии совершались неоднократно.

В одном случае была предпринята попытка переправить по железнодорожной линии группу из пяти мигрантов в Латвию в сопровождении вооруженных лиц с как минимум тремя автоматами Калашникова.

На другом видео трое сотрудников белорусских служб, одетые в экипировку для борьбы с массовыми беспорядками, а также вооруженные палками и щитами, пытаются "перегнать" через белорусско-латвийскую границу группу мигрантов из примерно десяти человек.

На видео Государственной пограничной службы, сделанном в другом месте, видно, что вдоль латвийско-белорусской границы выстроилась цепочка из 15-16 белорусских военных в касках и масках, закрывающих лицо, вооруженных щитами и палками. При этом перед цепочкой военных находится большая группа мигрантов.

Представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне заверила агентство LETA, что видео были сняты после объявления чрезвычайной ситуации.

Ранее в литовских СМИ появлялись видеоролики, в которых представители белорусских властей пытаются уговорить иммигрантов выехать в Литву.

Как сообщалось ранее, с 10 августа предотвращены попытки незаконное пересечения латвийско-белорусской границы 174 человек.

В четверг предотвращена 101 такая попытка.

С момента введения чрезвычайного положения 11 августа задержанных за незаконное пересечение государственной границы не было.

В этом году за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержано 352 человека, большая часть - в августе.

Большинство задержанных были доставлены в центр размещения просителей убежища в Муцениеки, потому что подали прошение о предоставлении убежища в Латвии.