Подсчитано, какая пенсия полагается Меркель после ухода с должности

67-летняя Меркель, занимающая должность канцлера с 2005 года, планирует уйти на пенсию, когда после предусмотренных в сентябре выборов в Бундестаге будет создано новое правительство.

Подсчитывая размер ожидаемой пенсии Меркель, принимались во внимание ее зарплаты и предыдущие должности. В том числе с 1991 по 1994 год Меркель занимала должность министра по делам женщин и молодежи, а с 1994 по 1998 год - министра окружающей среды и ядерной энергетики.