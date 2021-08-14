Подсчитано, какая пенсия полагается Меркель после ухода с должности
Пенсия канцлера Германии Ангелы Меркель после ухода с должности составит примерно 15 000 евро в месяц, свидетельствуют подсчета Ассоциации налогоплательщиков Германии, пишет dpa.
Пенсия канцлера Германии Ангелы Меркель после ухода с должности составит примерно 15 000 евро в месяц, свидетельствуют подсчета Ассоциации налогоплательщиков Германии, пишет dpa.
67-летняя Меркель, занимающая должность канцлера с 2005 года, планирует уйти на пенсию, когда после предусмотренных в сентябре выборов в Бундестаге будет создано новое правительство.
Подсчитывая размер ожидаемой пенсии Меркель, принимались во внимание ее зарплаты и предыдущие должности. В том числе с 1991 по 1994 год Меркель занимала должность министра по делам женщин и молодежи, а с 1994 по 1998 год - министра окружающей среды и ядерной энергетики.
Как бывшему канцлеру Меркель также полагается оплаченный государством офис с четырьмя работниками, автомобиль и водитель.