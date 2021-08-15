Передача: семейные врачи регулярно получают предложения подделать факт вакцинации против Covid-19

"Здравствуйте! Вы вводите подтверждение вакцинации от Covid-19 на eveseliba.lv, чтобы все было официально, за определенную плату? Я не хочу делать прививку, я просто хочу подтверждение, чтобы получить QR-код. С уважением, Артис".

Такие письма не редкость в повседневной жизни семейных врачей. По мере того, как сертификат становится более ценным, это означает, что невакцинированным людям становится все труднее получать те же развлечения или социальные услуги, что и вакцинированным, и появляется больше предложений заплатить врачу, чтобы тот вылил вакцину в унитаз.

TV3 Ziņas известно, что этот Артис отправил письмо из Валки как минимум двум семейным врачам. Не мешало и то, что врач практиковал совсем в другом уголке Латвии - в Краславе. Заявление дошло до полиции, но там и осталось, потому что спрашивать - еще не является преступлением.

"При оценке имеющейся у полиции информации не было получено объективных доказательств преступного умысла отправителя - возможной дачи взятки. Поэтому без установления состава уголовного преступления было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - указывает Государственная полиция.

Проблема не новая для Латвийской ассоциации сельских семейных врачей - подобных предложений много, а суммы варьируются в зависимости от возможностей человека. Однако не все эти дела попадают в полицию.

Член правления Латвийской ассоциации сельских врачей Айнис Дзалбс не сообщал о своих пациентах. Вместо этого он пытался их информировать. Он также полагается на честность других коллег, потому что считает, что если хотя бы один человек в сельской местности получит фиктивную прививку за определенную плату, это будет невозможно скрыть, и вскоре об этом заговорит весь поселок.

"Присылают предложения и по телефону, и в соцсетях. Есть те, кто приходит в клинику и делает такие предложения. Есть те, кто приходит и выражает такое желание письменно… такие предложения есть.

Предлагают от 100 до 200, 300 евро", - говорит Дзалбс.

"Учитывая, что это пациенты, которых мы обслуживаем ежедневно, мы обсудили этот вопрос. Мы договорились, что сертификаты можно получить путем вакцинации, и подавляющее большинство в конечном итоге получили вакцину и получили сертификаты на законных основаниях. В конце концов, мы обсудили с пациентами, что деньги сохранены и безопасность есть, и все довольны результатом. Мне хотелось бы думать, что семейные врачи не идут на такой риск и не предоставляют такую ​​услугу", - продолжает Дзалбс.