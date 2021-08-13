Полиция: имитация вакцинации от коронавируса организована для нескольких сотен человек

Подробнее об этих случаях, их предотвращении и выявлении рассказали на дистанционной пресс-конференции.
В конференции приняли участие:
- Начальник Госполиции Арманд Рукс;
- начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екаб Страуме;
- директор Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Антра Валдмане.
Видео: Пресс-конференция Госполиции
В рамках рассматриваемого уголовного дела задержаны три женщины, в том числе медсестра центра вакцинации.
Полиция призывает откликнуться людей, которые воспользовались этими незаконными услугами, поскольку сотрудничество со следствием может помочь избежать уголовной ответственности.
9 августа агентство LЕТА сообщало, что KNAB получало сигналы о такого рода случаях. В интересах расследования дополнительных комментариев KNAB не дает.
KNAB напоминает, что подобные действия медицинских работников квалифицируются как подделка документов, за что предусмотрена уголовная ответственность - принудительные работы, штраф или лишение свободы на срок до года.
Если же такие действия совершаются в корыстных целях, может применяться тюремное заключение на срок до четырех лет.
Если жители сталкивается с предложением подделать свидетельство о вакцинации против Covid-19 в обмен на деньги или пр., KNAB рекомендует не отклонять предложение сразу и незамедлительно связаться с KNAB.