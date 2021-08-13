Полиция: имитация вакцинации от коронавируса организована для нескольких сотен человек

Подробнее об этих случаях, их предотвращении и выявлении рассказали на дистанционной пресс-конференции.

В конференции приняли участие: Начальник Госполиции Арманд Рукс ;

; начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екаб Страуме ;

; директор Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Антра Валдмане.

Видео: Пресс-конференция Госполиции

В рамках рассматриваемого уголовного дела задержаны три женщины, в том числе медсестра центра вакцинации.

Полиция призывает откликнуться людей, которые воспользовались этими незаконными услугами, поскольку сотрудничество со следствием может помочь избежать уголовной ответственности.

9 августа агентство LЕТА сообщало, что KNAB получало сигналы о такого рода случаях. В интересах расследования дополнительных комментариев KNAB не дает.

KNAB напоминает, что подобные действия медицинских работников квалифицируются как подделка документов, за что предусмотрена уголовная ответственность - принудительные работы, штраф или лишение свободы на срок до года.

Если же такие действия совершаются в корыстных целях, может применяться тюремное заключение на срок до четырех лет.