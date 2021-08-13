Пт, 13.08.2021
Конечно, помогли бы - накормили. Властям бы сдали, конечно, но первую помощь тоже оказали. Все мы люди, такое случается. житель приграничной территории о мигрантах
житель приграничной территории о мигрантах
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Полиция: имитация вакцинации от коронавируса организована для нескольких сотен человек

ФОТО: Halfpoint/Shutterstock.

В августе Госполиция задержала семь человек (в том числе, медицинский персонал) по подозрению в даче взятки врачу и имитацию вакцинации от коронавируса, за что было потребовано материальное вознаграждение, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

Подробнее об этих случаях, их предотвращении и выявлении рассказали на дистанционной пресс-конференции.

В конференции приняли участие:

  • Начальник Госполиции Арманд Рукс;
  • начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екаб Страуме;
  • директор Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Антра Валдмане.

Видео: Пресс-конференция Госполиции 

В рамках рассматриваемого уголовного дела задержаны три женщины, в том числе медсестра центра вакцинации.

Полиция призывает откликнуться людей, которые воспользовались этими незаконными услугами, поскольку сотрудничество со следствием может помочь избежать уголовной ответственности.

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9 августа агентство LЕТА сообщало, что KNAB получало сигналы о такого рода случаях. В интересах расследования дополнительных комментариев KNAB не дает.

KNAB напоминает, что подобные действия медицинских работников квалифицируются как подделка документов, за что предусмотрена уголовная ответственность - принудительные работы, штраф или лишение свободы на срок до года.

Если же такие действия совершаются в корыстных целях, может применяться тюремное заключение на срок до четырех лет.

Если жители сталкивается с предложением подделать свидетельство о вакцинации против Covid-19 в обмен на деньги или пр., KNAB рекомендует не отклонять предложение сразу и незамедлительно связаться с KNAB.


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