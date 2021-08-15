Вс, 15.08.2021
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Том Лусис, колумнист TVNET

Видео ⟩ Выступление Линды Лиепини на конгрессе партии Шлесерса не оставило соцсети равнодушными

ФОТО: LETA

14 августа бывшая депутат Сейма Линда Лиепиня на учредительном конгрессе партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" выступила с музыкальным представлением. Как пишет портал Apollo, на это представление незамедлительно отреагировали пользователи социальных сетей.

В субботу, 14 августа, прошел учредительный конгресс партии Шлесерса "Латвия на первом месте".

Шлесерс с единомышленниками разработал видение, как вывести Латвию из человеческого, политического и экономического кризиса. Он утверждал, что собрал выдающуюся команду, которая готова ввести в стране кардинальные перемены.

Одной из участниц конгресса была и экс-депутат Сейма Линда Лиепиня, выдвинутая от партии в ходе мероприятия на должность председателя Сейма.

Лиепиня выступила с музыкальным представлением, исполнив песню поэта, участника группы Akcents и редактора журнала Rīgas Laiks "Es esmu brīvs".

Выступление Лиепини не оставило равнодушным пользователей соцсетей:

"Если кто-то еще не видел хедлайнера фестиваля Шлесерса Линду Лиепиню поющей, то пожалуйста, не за что, от начала до конца!"

"Неполноценное представление, я расстроена. Айнар все-таки мог не стоять так чопорно рядом, а в бубен или треугольник постучать, слегка покачиваясь. В свою очередь Дидрихсоне могла тряпками из Китая на фоне трясти, или тверкать, покачиваясь. Вот, это было бы представление, которое было бы ржачно увидеть". 

"У вас в школе тоже была одна учительница, которая использовала каждую возможность, чтобы реализовать свою мечту о карьере певицы?" 

"Как значительно - первой солисткой совместно спланированного Наурисом Пунтулисом и АШ2, но еще не построенного акустического концертного зала - Линда Лиепиня". 

"ПАГА, это for real????? Мне сначала показалось, что кто-то просто перепел". 

"Ш: Чем бы еще зацепить?

С: мы - поющая страна

Л: Say no more"

"О, да! Очень подходяще! И рекламное лицо Дидрихсоне - в министры культуры". 

"На учредительном конгрессе партии Шлесерса весело. Номинированная спикер Сейма Линда Лиепиня признается, что на первом свидании не отдается и с трибуны поет". 

"Но, послушай, Линда Лиепиня очень хорошо поет!" 


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