Видео ⟩ Выступление Линды Лиепини на конгрессе партии Шлесерса не оставило соцсети равнодушными

В субботу, 14 августа, прошел учредительный конгресс партии Шлесерса "Латвия на первом месте".
Шлесерс с единомышленниками разработал видение, как вывести Латвию из человеческого, политического и экономического кризиса. Он утверждал, что собрал выдающуюся команду, которая готова ввести в стране кардинальные перемены.
Одной из участниц конгресса была и экс-депутат Сейма Линда Лиепиня, выдвинутая от партии в ходе мероприятия на должность председателя Сейма.
Лиепиня выступила с музыкальным представлением, исполнив песню поэта, участника группы Akcents и редактора журнала Rīgas Laiks "Es esmu brīvs".
Выступление Лиепини не оставило равнодушным пользователей соцсетей:
"Если кто-то еще не видел хедлайнера фестиваля Шлесерса Линду Лиепиню поющей, то пожалуйста, не за что, от начала до конца!"
"Неполноценное представление, я расстроена. Айнар все-таки мог не стоять так чопорно рядом, а в бубен или треугольник постучать, слегка покачиваясь. В свою очередь Дидрихсоне могла тряпками из Китая на фоне трясти, или тверкать, покачиваясь. Вот, это было бы представление, которое было бы ржачно увидеть".
"У вас в школе тоже была одна учительница, которая использовала каждую возможность, чтобы реализовать свою мечту о карьере певицы?"
"Как значительно - первой солисткой совместно спланированного Наурисом Пунтулисом и АШ2, но еще не построенного акустического концертного зала - Линда Лиепиня".
"ПАГА, это for real????? Мне сначала показалось, что кто-то просто перепел".
"О, да! Очень подходяще! И рекламное лицо Дидрихсоне - в министры культуры".
"На учредительном конгрессе партии Шлесерса весело. Номинированная спикер Сейма Линда Лиепиня признается, что на первом свидании не отдается и с трибуны поет".
"Но, послушай, Линда Лиепиня очень хорошо поет!"