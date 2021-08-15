Видео ⟩ Выступление Линды Лиепини на конгрессе партии Шлесерса не оставило соцсети равнодушными

В субботу, 14 августа, прошел учредительный конгресс партии Шлесерса "Латвия на первом месте".

Шлесерс с единомышленниками разработал видение, как вывести Латвию из человеческого, политического и экономического кризиса. Он утверждал, что собрал выдающуюся команду, которая готова ввести в стране кардинальные перемены.

Одной из участниц конгресса была и экс-депутат Сейма Линда Лиепиня, выдвинутая от партии в ходе мероприятия на должность председателя Сейма.

Лиепиня выступила с музыкальным представлением, исполнив песню поэта, участника группы Akcents и редактора журнала Rīgas Laiks "Es esmu brīvs".

Выступление Лиепини не оставило равнодушным пользователей соцсетей:

"Если кто-то еще не видел хедлайнера фестиваля Шлесерса Линду Лиепиню поющей, то пожалуйста, не за что, от начала до конца!"

Ja kāds vēl nedzirdēja Šlesera festivāla hedlaineri Lindu Liepiņu dziedam, tad lūdzu, nav par ko, pilnā garumā! pic.twitter.com/ROFbY8kVm3 — Dzintars Rudzītis (@Dziraa) August 14, 2021

"Неполноценное представление, я расстроена. Айнар все-таки мог не стоять так чопорно рядом, а в бубен или треугольник постучать, слегка покачиваясь. В свою очередь Дидрихсоне могла тряпками из Китая на фоне трясти, или тверкать, покачиваясь. Вот, это было бы представление, которое было бы ржачно увидеть".

Nepilnīgs priekšnesums, esmu vīlusies. Ainārs tomēr varēja tik stīvi nestāvēt blakus, kādu tamburīnu vai trejdeksni ieskandināt, viegli līgojoties. Savukārt Didrihsone varētu lupatās no ķīnas fonā tresīt vai tverkot līgojoties. Lūk, tas būtu priekšnesums, ko būtu rēcīgi skatīties — Lola Zīsa (@ZisLol) August 14, 2021

"У вас в школе тоже была одна учительница, которая использовала каждую возможность, чтобы реализовать свою мечту о карьере певицы?"

Jums skolā arī bija tā viena skolotāja, kura izmantoja katru izdevību atdzīvināt sapni par dziedātājas karjeru? https://t.co/1tu7kBM3LP — Ieva Feldmane (@ievasan) August 14, 2021

"Как значительно - первой солисткой совместно спланированного Наурисом Пунтулисом и АШ2, но еще не построенного акустического концертного зала - Линда Лиепиня".

Cik zīmīgi - @NaurisPuntulis un AŠ2 kopīgi saplanotās, bet vēl neuzceltās akustiskās koncertzāles pirmā soliste ir Linda Liepiņa 😂 https://t.co/e4qe56yLo7 — Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) August 15, 2021

"ПАГА, это for real????? Мне сначала показалось, что кто-то просто перепел".

PAGA, tas ir for real????? Man sākumā šķita, ka kāds vnk pārdziedājis pāri — Kārlis Ķilkuts (@Kilkuts) August 14, 2021

"Ш: Чем бы еще зацепить?

С: мы - поющая страна

Л: Say no more"

Š. ar ko lai vēl paķer?

S. mēs esam dziedātāju tauta

L. Say no more — nimro (@nimro18) August 14, 2021

"О, да! Очень подходяще! И рекламное лицо Дидрихсоне - в министры культуры".

O jā! Ļoti piemērots. Un reklāmas seja Didrihsone par kultūras ministri. 😂 — Iveta Buiķe (@IvetaBuike) August 15, 2021

"На учредительном конгрессе партии Шлесерса весело. Номинированная спикер Сейма Линда Лиепиня признается, что на первом свидании не отдается и с трибуны поет".

Šlesera partijas dibināšanas kongresā gan jautri. Nominētā Saeimas spīkere Linda Liepiņa atzīstas ka pirmajā randiņā neatdodas un no tribīnes dzied pic.twitter.com/LVk2gsXb4L — Māris Luste (@MLuste) August 14, 2021

"Но, послушай, Линда Лиепиня очень хорошо поет!"