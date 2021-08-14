"Театр абсурда продолжается": Шлесерс высказался о правительстве Латвии и объявил кандидатов от партии

Он отметил, что "Латвия на первом месте" поддерживает добровольную вакцинацию, когда каждый человек сам решает, что делать.

Шлесерс указал, что ограничения, наложенные правительством на учредительное мероприятие партии, позволяют собираться не более 50 человек. Поэтому завершить процесс формирования партии на мероприятии не удастся, но он начнется сегодня.

Кандидатом от партии на пост премьера будет Шлесерс; в президенты будет баллотироваться Степаненко

Кандидатом в президенты от партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) будет депутат Сейма Юлия Степаненко, об этом сегодня, 14 августа, на учредительном мероприятии ЛПМ заявил политик Айнар Шлесерс.

Степаненко также будет председателем правления "Латвия на первом месте".

Шлесерс также объявил, что он будет кандидатом от ЛПМ на пост премьер-министра, а кандидатом на пост министра финансов будет бывший премьер-министр Вилис Криштопанс.

На должность министра культуры выдвинута Лига Крапане - в прошлом начальник отдела коммуникаций Государственного контроля.

В свою очередь бывший депутат Сейма Линда Лиепиня будет баллотироваться на должность спикера Сейма.

Будущая партия поддержит выборы президента народом, заявил Шлесерс. Он резко раскритиковал нынешнего президента Эгила Левитса, который поддерживает,по словам Шлесерса, настолько слабое правительство, возглавляемое премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Шлесерс считает, что Левитс не понимает проблем народа и со своим низким рейтингом вынужден поддержать правительство Кариньша, чтобы надеяться на переизбрание в президенты.

Илзе Юрча, бывший заместитель руководителя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, объявила на учредительном мероприятии ЛПМ, что будет баллотироваться на пост министра юстиции.

На должность министра сообщения Шлесерс выдвинул кандидатом бывшего начальника дорожной полиции и бывшего члена правления муниципального предприятия Rīgas satiksme Эдмунда Зивтиньша.

Ожидается, что на выборах в Сейм, намеченных на осень 2022 года, Степаненко будет баллотироваться под первым номером, а Шлесерс - под последним номером.

Лидером избирательного списка в Курземе будет Юрча, в Земгале - Зивтиньш, в Латгале - Криштопанс, а в Видземе - Лиепиня. Планируется, что эти люди также будут сопредседателями партии.

Шлесерс также сказал, что он предложит перейти к смешанной избирательной системе, где половина депутатов будет по-прежнему избираться от партий, а половина - по мажоритарной системе, где люди смогут баллотироваться без принадлежности к партии.

Конгресс партии "Латвия на первом месте"

Учредительный конгресс партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" состоялся сегодня, 14 августа, в прямой трансляции в 10:00.

Шлесерс и его коллеги разработали видение того, как вывести страну из человеческого, политического и экономического кризиса.

Он утверждает, что собрал отличную команду, которая готова кардинально изменить Латвию.

По словам Шлесерса, в настоящее время происходит преднамеренное разделение общества, радикализация мнений, а ресурсы тратятся на слабо обоснованные идеи развития.

Мероприятие планировалось для всех учредителей удаленно, общество могло следить за ходом конгресса в прямом эфире в профиле партии в Facebook.

Прямая трансляция была запланирована с места проведения конгресса на улице Андрейостас, 43, где в ограниченном количестве соберутся члены партии.