Сартс: Никто не будет обвинять Латвию и Литву в том, что те охраняют свои границы

В интервью газете Diena он поясняет, что происходящее на границе с Беларусью - это не кризис беженцев, а нелегальная миграция.

"Есть достаточно параметров, чтобы предположить, что мы больше говорим о людях, которые ищут лучшее место для жизни и более комфортные условия жизни, а не спасаются, скажем, от угрозы смерти", - говорит Сартс.

Учитывая, что это нелегальная миграция и что белорусский режим использует ее для влияния на соседние страны, Сартс не видит возможности, чтобы в этой комбинации двух элементов европейское правительство или правительство НАТО могли подумать, что Латвия преувеличивает свою реакцию.

Он также напоминает, что государственная граница должна быть защищена по определению, государство должно контролировать то, что происходит на границе.

"Как и все остальное, у миграции есть юридически корректные способы ее реализации, способы приема беженцев, и я думаю, что эти способы открыты для тех, кто хочет их использовать", - сказал Сартс в интервью.

По его словам, никого не должно удивлять то, что границу Латвии нельзя просто так пересечь через границу третьей страны.

"Странам необходимо контролировать свои границы, особенно если это внешние границы Европейского Союза и НАТО", - сказал Сартс.

Контекст

Как уже сообщалось, в последнее время поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу резко увеличился. С начала этого года общее количество задержанных нелегальных иммигрантов превысило 4000. Большинство нелегальных мигрантов хотят въехать в страны Западной Европы через Литву.

С 3 августа по приказу министра внутренних дел Агне Билотайте литовские пограничники заставляют мигрантов, нелегально прибывающих в Литву из Беларуси, вернуться обратно.

Литовские власти отмечают, что белорусский режим сознательно способствует потоку мигрантов через границу, поскольку Литва поддерживает демократическую оппозицию в Беларуси и предоставила убежище ее лидеру Светлане Тихановской.

С учетом стремительного роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а также большого количества случаев незаконного пересечения литовско-белорусской границы с 11 августа по 10 ноября объявляется чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

Постановление правительства также предусматривает оказание помощи ГПО Национальными вооруженными силами и Государственной полицией для обеспечения пограничного контроля на латвийско-белорусской границе с целью предотвращения ее незаконного пересечения.