В России были найдены тела туристов, погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Сотрудники МЧС РФ подняли со дна озера тела пятерых пассажиров, а еще трое были обнаружены внутри затонувшего вертолета.

Известно, что на месте крушения, предположительно, найден бортовой самописец Ми-8.

Как уже сообщалось ранее, 12 августа, вертолет Ми-8, который перевозил туристов из Москвы и Петербурга, потерпел крушение на Курильском озере в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

Обломки вертолета ушли под воду на глубину более 130 метров практически сразу после крушения. Вертолет следовал по маршруту из поселка Николаевка через озеро к вулкану Ходутка.

На борту находились 16 человек: 13 туристов из Москвы и Петербурга (среди них 1 ребенок) и 3 члена экипажа.