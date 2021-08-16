В России были найдены тела туристов, погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке
В России спасатели обнаружили тела восьмерых туристов, которые погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, сообщает "Медуза".
В России спасатели обнаружили тела восьмерых туристов, которые погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, сообщает "Медуза".
Сотрудники МЧС РФ подняли со дна озера тела пятерых пассажиров, а еще трое были обнаружены внутри затонувшего вертолета.
Известно, что на месте крушения, предположительно, найден бортовой самописец Ми-8.
Как уже сообщалось ранее, 12 августа, вертолет Ми-8, который перевозил туристов из Москвы и Петербурга, потерпел крушение на Курильском озере в Кроноцком заповеднике на Камчатке.
Обломки вертолета ушли под воду на глубину более 130 метров практически сразу после крушения. Вертолет следовал по маршруту из поселка Николаевка через озеро к вулкану Ходутка.
На борту находились 16 человек: 13 туристов из Москвы и Петербурга (среди них 1 ребенок) и 3 члена экипажа.
Главными версиями крушения Ми-8 называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Известно, что вертолет заходил на посадку в условиях сильного тумана. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (наказывается лишением свободы на срок до семи лет).