На Камчатке вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро; восемь человек пропали без вести

Обломки вертолета ушли под воду на глубину более 130 метров практически сразу после крушения. Вертолет следовал по маршруту из поселка Николаевка через озеро к вулкану Ходутка.

На борту находились 16 человек: 13 туристов из Москвы и Петербурга (среди них 1 ребенок) и 3 члена экипажа. По предварительным данным, 8 из них погибли. Еще 8 человек выжили, их везут в столицу края, двое в тяжелом состоянии, сообщают власти.

На месте аварии работают десятки спасателей. Водолазы не могут пока опуститься к упавшему Ми-8, поскольку у них нет необходимого оборудования для работы на такой глубине. Известно, что выжившим пассажирам Ми-8 удалось выплыть с глубины примерно девяти метров. По их словам, температура воды в озере сейчас составляет не более пяти-шести градусов и долго находиться в ней невозможно.