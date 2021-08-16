Пластиковое загрязнение: какова ситуация на данный момент и как решить проблему?

"Один важный шаг в борьбе с пластиковым загрязнением природы был совершен только что, ведь со 2 июля этого года во всем Европейском Союзе, в том числе и в Латвии, запрещено производить и продавать ряд одноразовых пластмассовых изделий. Мы, как социально ответственный и ориентированный на устойчивость бренд, высоко ценим этот новый порядок, поскольку участие в решении этой проблемы и борьбу с ней совместными усилиями считаем и своей миссией. Одновременно мы считаем, что сделать природу чище могут только сами люди, бережно относясь к ней, даже не расходуя на это больших ресурсов, а только свое время - хотя бы пару минут", - отмечает эксперт по активному отдыху Лаурис Пинькис.

ФОТО: Пресс-фото

Неужели за две минуты действительно можно изменить судьбу планеты?

Именно во время пандемии намного больше популярности приобрел активный отдых на природе. Но, как говорится - "больше не значит лучше", ведь большая активность людей увеличила количество мусора в природе. Поэтому Fjällraven с помощью акции two minute beach clean (две минуты для чистоты на пляже), зародившейся в 2013 году в Англии, хочет побудить людей посвятить всего две минуты тому, чтобы собрать мусор возле водоема. Почему две, а не пять или десять? Потому что две минуты найдутся у каждого, а результат будет очевидным - нашему и последующим поколениям не придется постоянно видеть годами не разлагающиеся отходы.

Пять советов, как подготовиться к двухминутному вызову

1. Выберите довольно популярное место отдыха возле водоема, где обычно проходит большой поток людей, а вместе с тем бывает и больше мусора. В дополнение к этому, именно там, возможно, вы вдохновите на уборку мусора и других прохожих.

2. Можете выбрать и более удаленное место, где обычно бывает не так много людей, но куда не наведывается служба уборки мусора. Возможно, кто-то из рыбаков забыл старые сети или любители покататься на лодке - пакет от бутербродов. Тогда ваша прогулка в этом уединенном месте, в сочетании с уборкой мусора, будет в точности соответствовать инициативе #2minutebeachclean.

3. Создайте свой собственный набор, чтобы можно было взять на прогулку все необходимое для уборки окружающей среды. Не забудьте включить в него перчатки, мешки для мусора, средство дезинфекции.

4. Не ходите в одиночку. Превратите это в отличное и регулярное занятие в кругу друзей или семьи - прогулка и одновременно две минуты, посвященные улучшению миры: вместе будет намного лучше.