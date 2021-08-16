Пластиковое загрязнение: какова ситуация на данный момент и как решить проблему?

"Один важный шаг в борьбе с пластиковым загрязнением природы был совершен только что, ведь со 2 июля этого года во всем Европейском Союзе, в том числе и в Латвии, запрещено производить и продавать ряд одноразовых пластмассовых изделий. Мы, как социально ответственный и ориентированный на устойчивость бренд, высоко ценим этот новый порядок, поскольку участие в решении этой проблемы и борьбу с ней совместными усилиями считаем и своей миссией. Одновременно мы считаем, что сделать природу чище могут только сами люди, бережно относясь к ней, даже не расходуя на это больших ресурсов, а только свое время - хотя бы пару минут", - отмечает эксперт по активному отдыху Лаурис Пинькис.
Неужели за две минуты действительно можно изменить судьбу планеты?
Именно во время пандемии намного больше популярности приобрел активный отдых на природе. Но, как говорится - "больше не значит лучше", ведь большая активность людей увеличила количество мусора в природе. Поэтому Fjällraven с помощью акции two minute beach clean (две минуты для чистоты на пляже), зародившейся в 2013 году в Англии, хочет побудить людей посвятить всего две минуты тому, чтобы собрать мусор возле водоема. Почему две, а не пять или десять? Потому что две минуты найдутся у каждого, а результат будет очевидным - нашему и последующим поколениям не придется постоянно видеть годами не разлагающиеся отходы.
Пять советов, как подготовиться к двухминутному вызову
1. Выберите довольно популярное место отдыха возле водоема, где обычно проходит большой поток людей, а вместе с тем бывает и больше мусора. В дополнение к этому, именно там, возможно, вы вдохновите на уборку мусора и других прохожих.
2. Можете выбрать и более удаленное место, где обычно бывает не так много людей, но куда не наведывается служба уборки мусора. Возможно, кто-то из рыбаков забыл старые сети или любители покататься на лодке - пакет от бутербродов. Тогда ваша прогулка в этом уединенном месте, в сочетании с уборкой мусора, будет в точности соответствовать инициативе #2minutebeachclean.
3. Создайте свой собственный набор, чтобы можно было взять на прогулку все необходимое для уборки окружающей среды. Не забудьте включить в него перчатки, мешки для мусора, средство дезинфекции.
4. Не ходите в одиночку. Превратите это в отличное и регулярное занятие в кругу друзей или семьи - прогулка и одновременно две минуты, посвященные улучшению миры: вместе будет намного лучше.
5. Не забывайте о правильной сортировке мусора. Тогда проделанная работа доставит еще больше удовлетворения, потому что вы будете знать, что отходы получат возможность вторичного использования. Например, некоторые продукты от Fjällräven созданы из переработанной пластмассы.