В Украине был найден мертвым мэр города Кривой Рог

Однопартиец Павлова, депутат Верховной рады Вадим Рабинович говорит, что тот был убит. По словам генерального продюсера телеканала "112 Украина" Артема Марчевского, у Павлова было обнаружено огнестрельное ранение в голову.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. МВД Украины сообщило, что рядом с телом Павлова было найдено охотничье ружье и что ранение "предварительно" определено в районе грудной клетки.

Многие уже высказали версию о самоубийстве Павлова, но Рабинович заявил, что не верит в нее.