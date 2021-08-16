В Украине был найден мертвым мэр города Кривой Рог
В Украине мэр города Кривой Рог Днепропетровской области, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов найден мертвым у себя дома в селе Вольное, сообщает "Медуза".
В Украине мэр города Кривой Рог Днепропетровской области, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов найден мертвым у себя дома в селе Вольное, сообщает "Медуза".
Однопартиец Павлова, депутат Верховной рады Вадим Рабинович говорит, что тот был убит. По словам генерального продюсера телеканала "112 Украина" Артема Марчевского, у Павлова было обнаружено огнестрельное ранение в голову.
Было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. МВД Украины сообщило, что рядом с телом Павлова было найдено охотничье ружье и что ранение "предварительно" определено в районе грудной клетки.
Многие уже высказали версию о самоубийстве Павлова, но Рабинович заявил, что не верит в нее.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - одна из основных оппозиционных партий в Украине.