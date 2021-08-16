Пн, 16.08.2021
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В Лиепае кто-то поцарапал около 40 машин острым предметом; полиция просит помочь найти нарушителя

ФОТО: Unsplash/Markus Spiske

В ночь на воскресенье, 15 августа, в Лиепае кто-то поцарапал острым предметом примерно 40 автомобилей, сообщила представитель Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

В воскресенье правоохранители получили информацию о том, что в Лиепае в Эзеркрастском районе были повреждены поверхности 40 автомобилей. Полиция установила, что автомобили, припаркованные на улицах Мирдзас Кемпес, Гауяс и Рояс, были поцарапаны острым предметом.

Полиция возбуждена уголовные дела. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к автовладельцам, автомобили которых оснащены видеорегистраторами и могли обнаружить преступника в ночь с 14 на 15 августа, примерно в 8:00.

Видеоматериалы можно отправить на электронную почту kanc@kurzeme.vp.gov.lv, указав в поле "Тема" "О повреждении машин 14-15 августа в Лиепае". Полиция гарантирует анонимность.


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