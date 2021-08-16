Фиктивные ковид-сертификаты: Полиция обнаружила еще одно место; два человека задержаны

Полиция в сотрудничестве с другими учреждениями продолжает расследование фиктивной вакцинации и взятотничества.

После призыва Полиции отреагировать людям, которые давали взятки практикующим врачам или лицам, осуществляющим обработку данных в центрах вакцинации за получение фиктивных свидетельств о вакцинации,

в полицию обратилось несколько новых лиц, которые сообщили о получении фиктивных свидетельств.

Сотрудники правоохранительных органов призывают отозваться и других лиц, получивших фиктивное свидетельство о вакцинации. В зависимости от конкретной ситуации будет оцениваться предусмотренная законом возможность освобождения таких лиц от криминальной ответственности.

В связи с продолжающимся активным расследованием полиция в настоящее время не раскрывает дополнительную информацию о задержанных и деталях расследования.

Ранее

Ранее полиция уже раскрыла несколько подобных случаев. Лица, которых Госполиция задержала за имитацию вакцинации, в том числе две медсестры, организовали ее для нескольких сотен людей.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями в начале августа в момент совершения преступления задержало за проведение фиктивной вакцинации в центре вакцинации женщин 1972, 1974 и 1976 года рождения, в том числе медсестру.

В ходе расследования было установлено, что двое из них занимались поиском людей, которые не хотели прививаться, но были готовы заплатить за фиктивный ковид-сертификат, а также организовывали получение от них денег. В свою очередь медсестра центра вакцинации имитировала ввод прививки лицам, которые заплатили за фиктивную вакцинацию и приходили с соответствующей запиской.

Незаконно полученные денежные средства распределялись между участницами группы.

Плата за фиктивную вакцинацию составляла 200 евро.

Задержанные признаны подозреваемыми, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - в том числе запрет на работу в центрах вакцинации. Полиция полагает, что в результате фиктивной вакцинации сертификаты незаконно получили по крайней мере 200 человек.

Этот уголовный процесс начат по фактам противозаконного получения выгоды и подделки документов.

Другой процесс

По другому уголовном процессу сотрудники Рижского регионального управления полиции 11 августа по подозрению в подделке сертификатов в группе задержали трех человек и провели 12 обысков.

В ходе обысков изъяты денежные средства на сумму более 10 000 евро, несколько десятков документов, подтверждающих получение первой прививки, несколько десятков заполненных анкет о вакцинации, восемь ящиков с документами, в том числе анкетами клиентов, регистрационными бланками, документами внутреннего учета об использовании вакцин и носители данных.

По подозрению в совершении преступлений задержаны лица 1978, 1964 и 2000 года рождения, в том числе медсестра.

По данному процессу у Полиции есть основания полагать, что в результате имитации вакцинации сертификаты получили несколько десятков людей.