Наивность, самообман, коррупция. Мировая пресса - о причинах провала афганского проекта США

Гани можно много в чем обвинять, констатирует газета: он был высокомерен, непоследователен в политике, не желал концентрироваться на решении конкретных, самых насущных задач.
"Но, пусть критики и называли его наглым и жестким, его сила и влияние были подорваны американцами, которые в 2020 году заключили с талибами пакт, противоречивший интересам Афганистана и приведший к освобождению из тюрем тысяч талибов, чему Гани отчаянно сопротивлялся", - пишет Washington Post на своем сайте.
Нейтралитет Москвы и намеки на тайную сделку
Российская "Независимая газета" цитирует, в частности, старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сотникова, который полагает, что Москва будет придерживаться нейтралитета в отношении талибов и ситуации в Афганистане и что "Талибан" "вряд ли будет посягать на границы среднеазиатских государств".
Россия не будет спешить с признанием режима талибов. "Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести", - сказал ТАСС спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов.
По его словам, с будущим руководством Афганистана у России будут дружественные отношения. "Я не только надеюсь, я уверен в этом. Будем налаживать отношения, опираясь на наработанный уже за последние годы материал, что называется", - заявил дипломат.
По мнению Сотникова, талибы сконцентрируются на внутриафганских делах, а во внешней политике будут прежде всего ориентироваться на поддерживающие их Катар и Саудовскую Аравию.
"Независимая газета" и "Коммерсант"высказывают предположение, что бескровная сдача талибам Кабула и власти в стране могла быть результатом некой закулисной сделки с участием мировых держав, но сколь-нибудь подробных разъяснений авторы обеих газет не дают.
Шокирующая наивность
Оценка президентом США Джо Байденом ситуации в Афганистане была совершенно ошибочной и потрясающе наивной, - считает немецкая газета Die Welt.
Корреспондент этой газеты в США Даниэль Фридрих Штурм напоминает, что еще в июле Байден говорил, что талибы вряд ли захватят власть в Афганистане после ухода солдат западных стран.
"А теперь Белый дом озабочен схожестью момента с бегством из Сайгона, а Америка задается вопросом, чем вообще занимались ее спецслужбы, - пишет корреспондент Die Welt. - Байденовские планы организованного выхода из Афганистана рассыпались как карточный домик".
Берлин тоже не подготовился
Обозреватель "Немецкого радио" Клаус Ремме считает, что Германия в эти последние месяцы и недели вела себя в отношении Афганистана точно так же, как и США - то есть, совершенно не подготовилась к такому развитию событий.
В итоге, по ощущениям Ремме, ситуацию можно описать простой формулой "спасайся кто может". Если из кабульского аэропорта спешно отправленные самолеты еще смогут вывезти людей, то в других городах сотни и тысячи тех, кто работал и с американцами, и с немцами оказались в безвыходном и смертельно опасном положении.
"Федеральное правительство реагирует слишком запоздало, оно не было готово. Конечно, возможностей повлиять на график ухода американцев у него было немного. Но ведь уже при Трампе было ясно, что выход из Афганистана может случиться внезапно и без предупреждения", - пишет Ремме.
Теперь, по мнению обозревателя "Немецкого радио", Германия хотя бы должна немедленно, по ускоренной процедуре, принять всех, кто сотрудничал с немецкими военными, НКО и прессой - точнее, тех из них, кто сможет выбраться из страны.