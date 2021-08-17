Наивность, самообман, коррупция. Мировая пресса - о причинах провала афганского проекта США

Среди причин быстрого падения правительства Ашрафа Гани газета, как и многие другие издания мира, отмечает невероятную коррумпированность силовых структур и, как следствие, недовольство многих афганцев этой властью.

Самообман американцев

Международный обозреватель британской газеты Guardian Патрик Винтур пишет, что американские генералы и политики в своих отчетах и заявлениях постоянно завышали оценки боеспособности афганских армии, полиции и спецслужб, на которые они потратили за 20 лет 88,3 млрд долларов.

При этом и независимые эксперты, и многие офицеры регулярно предупреждали, что американцы просто не имеют возможности оценить, насколько эти структуры способны действовать против талибов без всесторонней поддержки со стороны США и других западных союзников.

Патрик Винтур выделяет несколько причин мгновенного краха афганских правительственных сил. Это коррупция в армии и полиции, неспособность обращаться с подаренной сложной техникой при широко распространенной неграмотности, потеря таможенных сборов и, как следствие, неспособность правительства платить жалованье. Кроме того, по мнению обозревателя, с того момента, как инициатива перешла к талибам, военные стали мгновенно сдаваться им из страха, что те все равно победят и будут мстить.

Батальоны-призраки

Французская Le Monde тоже разбирает причины молниеносного развала афганской армии и напоминает о том, о чем говорят многие эксперты - о приписках и мертвых душах в афганской армии.

Газета напоминает, что, по словам самих же американских военных, афганцы создавали целые "батальоны-призраки", чтобы получать на них деньги от США и разворовывать их.

"46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом", - приводит Le Monde данные неназванного западного дипломата, работавшего в Кабуле. Газета напоминает, что по требованию президента Ашрафа Гани американские военные с 2017 года перестали публиковать данные о потерях и дезертирстве среди своих подопечных, афганских военных, и это способствовало еще большему искажению картины.

В другой статье Le Monde, как и вся мировая пресса сегодня, сравнивает падение Кабула с падением Сайгона, столицы Южного Вьетнама, в 1975 году и напоминает между прочим, что Сайгон пал только через два года после вывода американских войск.

Дважды эксперт по несостоявшимся государствам

ФОТО: AFP

"Президент Афганистана Ашраф Гани гордился статусом одного из ведущих мировых экспертов по несостоявшимся государствам, а в итоге стал свидетелем краха его собственного правительства", - пишет Франс пресс в статье-портрете бежавшего афганского лидера.

"Его избрали в 2014 году за обещания перестроить Афганистан. Но теперь 72-летнего Гани будут помнить как человека, не сумевшего победить глубоко укоренившуюся коррупцию в афганской власти - коррупцию, которая, очевидно, и привела его к краху", - считает агентство.

До возвращения на родину Гани был видным ученым-экономистом в США, а затем высокопоставленным сотрудником Всемирного банка.

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