Землетрясение на Гаити: число жертв превысило 1400

В результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в субботу, согласно данным управления гражданской защиты погибли 1419 человек, а пострадали еще 6900. Землетрясение также разрушило более 37 000 домов.

Спасатели и добровольцы в понедельник продолжали обыскивать развалины зданий, чтобы найти выживших.

Больницы переполнены ранеными во время землетрясения, в то же время к Гаити и соседней Доминиканской республике приближается тропическая буря "Грейс", которая может вызвать наводнения и обрушения земли.

В январе 2010 году в результате землетрясения магнитудой 7,0 на Гаити погибли более 200 000 человек, более полутора миллионов гаитян потеряли крышу над головой.