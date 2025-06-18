В следующем году Латвия может выделить на оборону 4,35% ВВП

Министерство отметило, что ранее уже информировало Кабинет министров о приоритетах развития, обозначенных НАТО, и правительство концептуально поддержало увеличение оборонного бюджета до 5% от ВВП начиная с 2026 года. Эти средства предназначены для укрепления национальной обороны, достижения целевых показателей НАТО, обеспечения внутренней безопасности и военной помощи Украине.

Также сообщалось, что Латвия приобретет дополнительно 42 боевые машины пехоты ASCOD для вооружения нового батальона. Стоимость этой закупки для Национальных вооруженных сил (НВС) составит 387 миллионов евро.

В январе этого года Министерство обороны заключило контракт с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas на поставку первых 42 машин ASCOD для НВС с условием участия местных предприятий минимум на 30% от стоимости заказа. Общая сумма контракта составляет 373 миллиона евро.

Первые боевые машины из первого заказа должны поступить в распоряжение вооруженных сил уже в 2026 году. Поставки машин из второго заказа начнутся в 2027 году.