В следующем году Латвия может выделить на оборону 4,35% ВВП

В 2026 году расходы Латвии на оборону могут достичь 4,35% от внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Премьер подчеркнула, что правительство уверенно движется к намеченной цели - обеспечить соответствие Латвии необходимым оборонным возможностям НАТО и гарантировать безопасность жителей страны.
Силиня напомнила, что Кабинет министров уже ранее концептуально согласовал движение к увеличению оборонных расходов до уровня 5% от ВВП. Важным шагом в этом направлении стала закупка еще 42 боевых машин пехоты ASCOD для вооружения дополнительного батальона.
По словам премьера, это означает, что Латвия стремительно наращивает оборонные возможности и выполняет требования НАТО. "Но это также означает, что в следующем году расходы на оборону уже могут достичь 4,35% от ВВП", - подчеркнула Силиня.
Как сообщалось ранее, НАТО согласовало крупнейшую программу вооружений со времен Холодной войны. Она предусматривает значительное усиление возможностей сдерживания и обороны в ближайшие годы, поскольку Россия продолжает представлять серьезную угрозу военному альянсу.
Согласно информации Министерства обороны (AM), предоставленной агентству LETA, НАТО определило следующие приоритетные направления развития для Латвии: создание боеспособной дивизии, усиление противовоздушной обороны, развитие механизированной пехотной бригады Сухопутных войск, улучшение возможностей ПВО и повышение способности принимать союзнические войска.
Министерство отметило, что ранее уже информировало Кабинет министров о приоритетах развития, обозначенных НАТО, и правительство концептуально поддержало увеличение оборонного бюджета до 5% от ВВП начиная с 2026 года. Эти средства предназначены для укрепления национальной обороны, достижения целевых показателей НАТО, обеспечения внутренней безопасности и военной помощи Украине.
Также сообщалось, что Латвия приобретет дополнительно 42 боевые машины пехоты ASCOD для вооружения нового батальона. Стоимость этой закупки для Национальных вооруженных сил (НВС) составит 387 миллионов евро.
В январе этого года Министерство обороны заключило контракт с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas на поставку первых 42 машин ASCOD для НВС с условием участия местных предприятий минимум на 30% от стоимости заказа. Общая сумма контракта составляет 373 миллиона евро.
Первые боевые машины из первого заказа должны поступить в распоряжение вооруженных сил уже в 2026 году. Поставки машин из второго заказа начнутся в 2027 году.
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