Вт, 17.08.2021
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Вахида, афганка, пережившая 1996 год

Правительство выдвинуло на должность судьи Конституционного суда Ирену Куцину

Ирена Куцина ФОТО: Zane Bitere/LETA

Кабинет министров выдвинул Ирену Куцину на должность судьи Конституционного суда (КС).

Ее выдвижение поддержала правящая коалиция.

Вопрос о выдвижении Куциной на должность судьи КС еще будет рассмотрен Советом юстиции, а окончательное решение примет Сейм.

Срок полномочий председателя КС Саниты Осиповой истекает в этом месяце, и кандидата на вакантную должность должно выдвинуть правительство. Осипова продолжит исполнять обязанности судьи и председателя КС до утверждения нового судьи.

Куцина в настоящее время является советником президента Эгила Левитса. Левитс выразил поддержку кандидатуре Куциной на должность судьи КС.


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