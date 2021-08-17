Правительство выдвинуло на должность судьи Конституционного суда Ирену Куцину
Кабинет министров выдвинул Ирену Куцину на должность судьи Конституционного суда (КС).
Кабинет министров выдвинул Ирену Куцину на должность судьи Конституционного суда (КС).
Ее выдвижение поддержала правящая коалиция.
Вопрос о выдвижении Куциной на должность судьи КС еще будет рассмотрен Советом юстиции, а окончательное решение примет Сейм.
Срок полномочий председателя КС Саниты Осиповой истекает в этом месяце, и кандидата на вакантную должность должно выдвинуть правительство. Осипова продолжит исполнять обязанности судьи и председателя КС до утверждения нового судьи.
Куцина в настоящее время является советником президента Эгила Левитса. Левитс выразил поддержку кандидатуре Куциной на должность судьи КС.