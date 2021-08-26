Чем заняться в последние дни августа? 5 отличных идей и мест недалеко от Риги

Расстояние от центра Риги: 30 минут (23,7 км)

Выпить кофе на самой романтичной террасе в Angel’s Share Coffee Shop (Яунциемс)

Angel’s Share Coffee Shop - это кафе с одной стороны, а с другой - винодельня. Однако не вино и кухня делают это место особенным, а его уютный сад, будто сошедший с обложки путеводителя по Провансу. Дизайн сада и интерьер покорят даже самого чопорного визуала и эстета.

Несмотря на то, что заведение относительно молодое и малоизвестное, его уже облюбовали все активные пользователи соцсетей, потому что не запечатлеть такую красоту - настоящий "Инстаграм-грех". Если же по приезду свободных столиков не окажется, вы всегда сможете приобрести для дома грушевое шампанское, ревеневое вино, кальвадос, малиновый ликер и много других интересных напитков.

Расстояние от центра Риги: 29 минут (18,8 км)

Посетить выставку современного искусства на заброшенном заводе (Bijusī tekstilrūpnīca "Boļševička")

Еще в начале лета на территории заброшенной фабрики "Большевичка" в Риге открылся мобильный музей. Местные художники и скульпторы негодуют - в Латвии до сих пор нет своего музея современного искусства, поэтому они вынуждены придумывать такие креативные решения для своих выставок. И, стоит сказать, подобные решения играют только на руку - такая локация добавляет особого шарма подобным мероприятиям.

Эта масштабная экспозиция под открытым небом - музей без стен, который до 29 августа можно посетить абсолютно бесплатно. Если любите современное искусство - вам сюда, если нет - приходите просто прогуляться.

Расстояние от центра Риги: 11 минут (4,8 км)

Познакомиться с новым парком Кемери (Ķemeri)

Уже этим летом завершатся масштабные работы по реконструкции и реставрации в культурно-историческом парке Кемери. Полностью восстановили исторический облик 91-летней водонапорной башни, реконструировали 12 мостиков через речку Вершупите, отремонтировали ротонду на "Острове любви". Кроме того, в парке было посажено более 5000 ярких роз и гортензий, а также более 19 тысяч многолетних растений.

А еще здесь находится самый популярный серный источник в Латвии. Запах, конечно, специфический, но зато полезно, воду из источника можно пить и умываться ею.