Чт, 26.08.2021
Я чувствовала себя обреченной на смерть. Буквально. Я потеряла надежду. Мы чудом выбрались. Ариана Саид, афганская поп-звезда
Ариана Саид, афганская поп-звезда

Чем заняться в последние дни августа? 5 отличных идей и мест недалеко от Риги
А это где?

Чем заняться в последние дни августа, чтобы прожить ту самую маленькую жизнь, воспоминания о которой будут согревать зимой лучше глинтвейна и чая с бальзамом? Рассказываем в рамках рубрики "А это где?" - путеводителе RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии.

Прогуляться по "горам" в Огре (Ogres Zilie kalni)

Прогуливаясь по территории парка еще пару лет назад, людей здесь можно было встретить редко. Сегодня Синие горы Огре - это излюбленное место латвийцев и настоящий парк развлечений: зимой здесь ходят на лыжах и катаются на коньках, летом - купаются, устраивают пикники и просто гуляют. Уединиться получится вряд ли, но и тесного контакта с посторонними бояться не стоит, ведь площадь территории парка - 312 гектаров, так что места хватит всем.

Расстояние от центра Риги: 40 минут (33,7 км)

Устроить пикник с видом на Даугаву (Doles sala)

Если прогулка по тропам кажется скучной или по тем или иным причинам для вас не подходит - добро пожаловать на остров Доле - в природный парк площадью 1044 га. Кстати говоря, полуостров Доле когда-то был самым большим островом Даугавы, а полуостровом он стал после строительства Рижской ГЭС. Плюсов у этого места вагон и маленькая тележка - музей Даугавы, расположившийся в замке XIX века, чудесный вид на Даугаву и много обустроенных мест для привала. Для интересующихся - возле замка расположено и впечатляющее обнажение доломитовых пород.

Расстояние от центра Риги: 30 минут (23,7 км)

Выпить кофе на самой романтичной террасе в Angel’s Share Coffee Shop (Яунциемс)

Angel’s Share Coffee Shop - это кафе с одной стороны, а с другой - винодельня. Однако не вино и кухня делают это место особенным, а его уютный сад, будто сошедший с обложки путеводителя по Провансу. Дизайн сада и интерьер покорят даже самого чопорного визуала и эстета.

Несмотря на то, что заведение относительно молодое и малоизвестное, его уже облюбовали все активные пользователи соцсетей, потому что не запечатлеть такую красоту - настоящий "Инстаграм-грех". Если же по приезду свободных столиков не окажется, вы всегда сможете приобрести для дома грушевое шампанское, ревеневое вино, кальвадос, малиновый ликер и много других интересных напитков.

Расстояние от центра Риги: 29 минут (18,8 км)

Посетить выставку современного искусства на заброшенном заводе (Bijusī tekstilrūpnīca "Boļševička")

Еще в начале лета на территории заброшенной фабрики "Большевичка" в Риге открылся мобильный музей. Местные художники и скульпторы негодуют - в Латвии до сих пор нет своего музея современного искусства, поэтому они вынуждены придумывать такие креативные решения для своих выставок. И, стоит сказать, подобные решения играют только на руку - такая локация добавляет особого шарма подобным мероприятиям. 

Эта масштабная экспозиция под открытым небом - музей без стен, который до 29 августа можно посетить абсолютно бесплатно. Если любите современное искусство - вам сюда, если нет - приходите просто прогуляться.

Расстояние от центра Риги: 11 минут (4,8 км)

Познакомиться с новым парком Кемери (Ķemeri)

Уже этим летом завершатся масштабные работы по реконструкции и реставрации в культурно-историческом парке Кемери. Полностью восстановили исторический облик 91-летней водонапорной башни, реконструировали 12 мостиков через речку Вершупите, отремонтировали ротонду на "Острове любви". Кроме того, в парке было посажено более 5000 ярких роз и гортензий, а также более 19 тысяч многолетних растений.  

А еще здесь находится самый популярный серный источник в Латвии. Запах, конечно, специфический, но зато полезно, воду из источника можно пить и умываться ею.

Расстояние от центра Риги: 45 минут (46,9 км)


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