Полиция призывает жителей не выходить на пикет 18 августа. Есть высокий риск насилия

VP призывает жителей не поддаваться провокациям отдельных активистов и не выходить на этот пикет.

VP видит в этом несанкционированном мероприятии высокий риск эскалации насилия и предупреждает об этом общественность. Полиция также призывает организаторов мероприятия воздержаться от сбора людей. В случае выявления нарушений правил эпидемиологической безопасности или совершения других нарушений полиция будет готова незамедлительно отреагировать на месте происшествия. Кроме того, нарушения будут фиксироваться техническими средствами, и к нарушителям будут применены суровые наказания.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что в случае несанкционированного пикета и обострения ситуации ответственность его инициатора будет оценена. Поэтому Государственная полиция обращается к инициатору этого мероприятия с предупреждением не собирать на нем людей! Статус в обществе не освобождает человека от ответственности.

Все организаторы мероприятия определены и предупреждены о том, что в случае нарушения эпидемиологических ограничений и выявления нарушений общественного порядка они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Гражданам также настоятельно рекомендуется не поддаваться на провокации и не заниматься незаконной деятельностью, инициированной другими лицами, которая может поставить под угрозу здоровье, безопасность и общественный порядок человека.

На месте мероприятия будут присутствовать полиция и другие силы безопасности, а нарушения также будут фиксироваться техническими средствами. В случае выявления нарушений правил эпидемиологической безопасности участники несанкционированного пикета могут быть оштрафованы на сумму до 2000 евро.

Также напоминается, что употребление алкоголя в общественных местах запрещено. Жители, находящиеся в общественном месте под воздействием алкогольного опьянения, также будут привлечены к ответственности.

VP напоминает, что несоблюдение законных требований сотрудника полиции влечет административную ответственность. А сопротивление государственному должностному лицу и другому государственному должностному лицу или нападение на них влечет за собой уголовную ответственность, и такие преступления также могут караться тюремным заключением.

Полиция готова к любому развитию событий и будет действовать в соответствии с обязанностями, задачами и правами, указанными в Законе "О полиции".

В обществе существуют разные взгляды на вакцинацию, но участие в массовых мероприятиях, на которых может быть поставлена ​​под угрозу собственная безопасность и безопасность близких, не является подходящим способом выражения своих взглядов.