"Здесь не будет места откровенной пропаганде": Роман Протасевич создал новый Telegram-канал

В первом посте на канале Sprava читателям обещают "самые точные инсайды… взвешенный подход к подаче новостей и мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад".

"Прежде всего, это медиа о самом главном в Беларуси и вокруг нее. Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде",- говорится в сообщении.

Второй пост рассказывает о помиловании осужденных деятелей оппозиции. В нем говорится, что "освобождение раскаявшихся оппозиционеров может произойти уже до конца этого года".

"Время для вражды проходит. Представители власти понимают это и готовы идти на диалог. Условие одно и максимально простое — признать свои ошибки и вину. Можно сколько угодно говорить про белорусские законы и их несоразмерность, но если живёшь в стране — обязуйся соблюдать. Какими бы они не были", - пишет автор канала Sprava.

Напоминаем, что Романа Протасевича задержали в Минске в мае этого года, после экстренной посадки самолета Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс. Вместе с Протасевичем была задержана его девушка Софья Сапега.

Власти Беларуси обвиняют Протасевича в организации массовых беспорядков и разжигании социальной розни.