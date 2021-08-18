Полиция призывает людей не нагнетать ситуацию и не участвовать в акции протеста в центре Риги

Начальник Госполиции Арманд Рукс в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении сообщил, что Рижская дума удовлетворила заявки на проведение протестов сегодня вечером двух физических лиц, которые не очень известны обществу. Однако на митинг людей призывают другие, известные в обществе люди.

Действующие в настоящее время требования предусматривают, что в акции протеста могут участвовать только 50 человек. Полиция предполагает, что людей соберется больше, и требования будут нарушены. О большом интересе к акции свидетельствует реакция людей в социальных сетях.

"С учетом того, что призывы раздавались уже давно, мы готовились очень тщательно, привлекая различные службы безопасности.

Государственная полиция готова к разным сценариям событий", - сказал начальник Госполиции.

Как отметил Рукс, опасения вызывают не официальные заявки на акции протеста, а люди, которые уже "показали себя не с лучшей стороны", и их истинные цели.

Сегодня в Риге заявлены два пикета против обязательной вакцинации от Covid-19 возле Рижского замка.