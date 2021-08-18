Министры Латвии резко отреагировали на видео в немецких СМИ об условиях проживания мигрантов на границе

Гражданин Ирака отправил на портал Deutsche Welle видеоролики о текущей ситуации на латвийско-белорусской границе.
Министр обороны Артис Пабрикс резко отреагировал на видео, опубликованное на портале Deutsche Welle. Ссылаясь на это видео, он пишет: "Вместо этого вы должны сообщать, что режим Лукашенко похищает и торгует гражданами третьих стран, а также использует насилие против них. Спросите свое правительство и институты ЕС, как они могут оказать давление на Лукашенко, чтобы остановить эти преступления".
Министр внутренних дел Мария Голубева также ответила на видео, написав: "Латвийские пограничники обеспечивают людей, которых белорусские пограничники перемещают через границу ЕС, водой и продуктами питания, медикаментами и одеждой, а также медицинской проверкой. Если есть угроза для их жизни или здоровья, их доставляют в больницу".
В видео сообщается, что на границе брошены 11 маленьких детей. "Нам просто нужна помощь, потому что им так холодно, дети больны, у нас нет еды", - говорит по-английски иракец Рава.
Портал поясняет, что курдские семьи прибыли в Беларусь легально - получили туристические визы и надеются попасть в Европейский союз (ЕС) через границу с Латвией. "Однако латвийские власти задержали их и отвезли обратно на границу", - говорится в видео.
Во вторник Государственная пограничная служба предотвратила попытку 46 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, а шесть человек были задержаны, выяснило агентство LETA в Государственной пограничной охране.
В целом с 10 августа предотвращены попытки 463 человек пересечь государственную границу.
С момента объявления 11 августа чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе за незаконное пересечение границы были задержаны десять человек.
В этом году границу нелегально пересекли 362 гражданина третьих стран.
Как сообщалось ранее, с учетом роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.