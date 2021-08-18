Министры Латвии резко отреагировали на видео в немецких СМИ об условиях проживания мигрантов на границе

Гражданин Ирака отправил на портал Deutsche Welle видеоролики о текущей ситуации на латвийско-белорусской границе.

Stuck between Latvian guards on the one side and Belarusian guards on the other, these Kurdish families from Iraq have been stranded in no man's land for a week, without shelter or food.



One of them, a young man named Rawa, sent us these images. pic.twitter.com/CAfEjjRHFI — DW News (@dwnews) August 18, 2021

Министр обороны Артис Пабрикс резко отреагировал на видео, опубликованное на портале Deutsche Welle. Ссылаясь на это видео, он пишет: "Вместо этого вы должны сообщать, что режим Лукашенко похищает и торгует гражданами третьих стран, а также использует насилие против них. Спросите свое правительство и институты ЕС, как они могут оказать давление на Лукашенко, чтобы остановить эти преступления".

Instead, you should report that Lukashenko regime is kidnapping nationals of third country, engaging in human trade and commiting violence against these people. Ask your government and EU institutions how they can extend pressure on Lukashenko to stop being criminal. — Artis Pabriks (@Pabriks) August 18, 2021

Министр внутренних дел Мария Голубева также ответила на видео, написав: "Латвийские пограничники обеспечивают людей, которых белорусские пограничники перемещают через границу ЕС, водой и продуктами питания, медикаментами и одеждой, а также медицинской проверкой. Если есть угроза для их жизни или здоровья, их доставляют в больницу".

Latvian Border Guards are providing the people whom Belarusian special forces are trying to push over the EU border with water and food, medicienes and clothing as well as with medical examination. If there are any threats to their life or health, they are taken into hospital. — Marija Golubeva (@MGolubeva_LV) August 18, 2021

В видео сообщается, что на границе брошены 11 маленьких детей. "Нам просто нужна помощь, потому что им так холодно, дети больны, у нас нет еды", - говорит по-английски иракец Рава.

Портал поясняет, что курдские семьи прибыли в Беларусь легально - получили туристические визы и надеются попасть в Европейский союз (ЕС) через границу с Латвией. "Однако латвийские власти задержали их и отвезли обратно на границу", - говорится в видео.

Во вторник Государственная пограничная служба предотвратила попытку 46 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, а шесть человек были задержаны, выяснило агентство LETA в Государственной пограничной охране.

​​В целом с 10 августа предотвращены попытки 463 человек пересечь государственную границу.

С момента объявления 11 августа чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе за незаконное пересечение границы были задержаны десять человек.

В этом году границу нелегально пересекли 362 гражданина третьих стран.