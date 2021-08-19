Бывшие владельцы Krājbanka приговорены к лишению свободы и конфискации имущества

Антонов приговорен к шести годам лишения свободы и дополнительному наказанию в виде конфискации имущества. Арестованные во время следствия принадлежащие Антонову эксклюзивные автомобили, средства на банковских счетах и доли капитала нескольких компаний будут конфискованы в пользу государства.

Приедитис приговорен к пяти годам лишения свободы и дополнительному наказанию в виде конфискации имущества. Принадлежащая Приедитису недвижимость в Латвии и Испании, транспортные средства, средства на банковских счетах и доли компаний, арестованные во время следствия, будут конфискованы в пользу государства.

Суд также постановил, что с Антонова и Приедитиса будут взысканы в пользу потерпевшего банка 27 млн евро.

Обоим фигурантам дела было предъявлено обвинение в хищении 27 млн евро. Приедитис и Антонов обвинялись в злоупотреблении полномочиями в корыстных целях, а Приедитис также в фальсификации и сокрытии статистических отчетов и статистической информации.

По просьбе представителя потерпевшего банка о защите коммерческой тайны дело рассматривалось при закрытых дверях.

Контекст

Уголовный процесс была начат в 2011 году, а передан в суд - в 2014 году. В ходе судебного разбирательства было проведено 55 судебных заседаний, в ходе которых были проанализированы доказательства, представленные стороной обвинения и защиты.