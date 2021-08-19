В среду 11 человек пытались незаконного пересечь латвийско-белорусскую границу

С 10 августа пограничники предотвратили попытки 474 человек незаконно пересечь государственную границу.

Вчера за незаконное пересечение границы были задержаны четыре человека. По гуманитарным причинам этим людям не запретили пересечь границу.

С момента введения чрезвычайной ситуации возможность пересечь границу по гуманитарным причинам была дана 14 ищущим убежища, в свою очередь в целом в этом году 366 граждан третьих стран при незаконном пересечении государственной границы были задержаны.

За минувшие сутки на внешних границах и на территории Латвии сотрудники ГПО обнаружили 35 нарушителей границы.

На внешних границах выявлено 16 нарушителей границы, в том числе на пограничном пункте аэропорта "Рига" и в Лиепае задержаны двое нарушителей государственной границы - гражданин Латвии и негражданин 1969 и 1989 года рождения. Они были переданы сотрудникам Государственной полиции.

В ходе мер иммиграционного контроля внутри страны нарушения правил въезда или проживания были констатированы в отношении четырех человек - двух эстонцев, одного гражданина Латвии и одного гражданина Литвы.

В свою очередь за нарушение эксплуатации транспортных средств и судов ГПО привлекла к административной ответственности или воспрепятствовала пересечению границы в отношении 15 человек.