Чт, 19.08.2021
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Сергей Лавров, министр иностранных дел России

В среду 11 человек пытались незаконного пересечь латвийско-белорусскую границу
Четыре человека были задержаны

Граница Латвии и Белоруссии в Силене ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Государственная пограничная охрана в среду, 19 августа, предотвратила 11 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, при этом четыре человека были задержаны, сообщили агентству LETA в ГПО.

С 10 августа пограничники предотвратили попытки 474 человек незаконно пересечь государственную границу.

Вчера за незаконное пересечение границы были задержаны четыре человека. По гуманитарным причинам этим людям не запретили пересечь границу.

С момента введения чрезвычайной ситуации возможность пересечь границу по гуманитарным причинам была дана 14 ищущим убежища, в свою очередь в целом в этом году 366 граждан третьих стран при незаконном пересечении государственной границы были задержаны.

За минувшие сутки на внешних границах и на территории Латвии сотрудники ГПО обнаружили 35 нарушителей границы.

На внешних границах выявлено 16 нарушителей границы, в том числе на пограничном пункте аэропорта "Рига" и в Лиепае задержаны двое нарушителей государственной границы - гражданин Латвии и негражданин 1969 и 1989 года рождения. Они были переданы сотрудникам Государственной полиции.

В ходе мер иммиграционного контроля внутри страны нарушения правил въезда или проживания были констатированы в отношении четырех человек - двух эстонцев, одного гражданина Латвии и одного гражданина Литвы.

В свою очередь за нарушение эксплуатации транспортных средств и судов ГПО привлекла к административной ответственности или воспрепятствовала пересечению границы в отношении 15 человек.

Как сообщалось, с учетом роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.


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