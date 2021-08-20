Ходорковский в Литве о кризисе беженцев: Лукашенко оказывает услугу Кремлю

"Я убежден, что кризис с беженцами целенаправленно спровоцирован в качестве формы политического давления на Литву, на литовское правительство, на литовское общество. Мы считаем, что это не только логично, но и имеет достаточные доказательства. Действует ли А. Лукашенко сам, я лично в это абсолютно не верю, господин А. Лукашенко оказывает услугу Кремлю", – сказал на пресс-конференции под Тракай М. Ходорковский.

Он прибыл в Литву принять участвовать в ежегодном Вильнюсском форуме России.

Участвовавший в пресс-конференции министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждал, что есть доказательства намеренных действий Минска, а модель специально вызванной нелегальной миграции могла быть позаимствована у России, когда подобные действия имели место на границе Норвегии и Финляндии.

"Беженцы оказывались у границы на велосипедах, в некоторых случаях – даже за полярным кругом. Наверное, самим беженцам из Сирии или из Ирака трудно получить столько велосипедов за полярным кругом. Очевидно, что этим беженцам должен был кто-то помогать. Мы видим, что А. Лукашенко просто взял этот образец и усовершенствовал его", – сказал Ландсбергис.

Он признал, что прямых доказательств участия в этих процессах России нет, но, по его словам, Кремль "пытается наживаться на хаосе", а одним из новейших примером может быть кризис в Афганистане.

"Вопрос, не останутся ли мигрирующие из Афганистана люди в России, и не произойдет ли так, что (Владимир) Путин, посеяв хаос, вынужден будет его и пожинать", – рассуждал Ландсбергис.