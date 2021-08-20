Пт, 20.08.2021
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Маттиас Штайнер, тяжелоатлет

Полиция попросила аннулировать первые 12 незаконно полученных вакцинационных сертификатов

Сертификат вакцинации от Covid-19 ФОТО: Zane Bitere/LETA

Государственная полиция передала Национальной службе здравоохранения (NVD) информацию о 12 лицах, незаконно получивших вакцинационный сертификат, что эти сертификаты были аннулированы, сообщает агентство LETA.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что незаконно получить сертификат вакцинации от Covid-19 могли несколько сотен человек. В данный момент обобщается вся необходимая информация и проводится сбор доказательств, чтобы переслать NVD информацию о всех лицах.

В полиции пояснили, что процесс, чтобы потребовать аннулирования сертификатов, требует времени, так как полиция осуществляет все процессуальные действия согласно закону, кроме того, необходимо работать с большим количеством информации.

Ранее в пятницу телеканал TV3 сообщил об аннулировании первого незаконно полученного сертификата.

Напомним, ранее начальник Госполиции Арманд Рукс сообщил журналистам, что задержаны лица, в том числе две медсестры, организовавшие имитацию вакцинации от Covid-19 для нескольких сотен жителей.

Так, в момент совершения преступления за осуществление фиктивной вакцинации были задержаны женщины 1972, 1974 и 1976 годов рождения. За каждый случай фиктивной вакцинации они требовали и получали 200 евро.


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