Полиция попросила аннулировать первые 12 незаконно полученных вакцинационных сертификатов

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что незаконно получить сертификат вакцинации от Covid-19 могли несколько сотен человек. В данный момент обобщается вся необходимая информация и проводится сбор доказательств, чтобы переслать NVD информацию о всех лицах.
В полиции пояснили, что процесс, чтобы потребовать аннулирования сертификатов, требует времени, так как полиция осуществляет все процессуальные действия согласно закону, кроме того, необходимо работать с большим количеством информации.
Ранее в пятницу телеканал TV3 сообщил об аннулировании первого незаконно полученного сертификата.
Напомним, ранее начальник Госполиции Арманд Рукс сообщил журналистам, что задержаны лица, в том числе две медсестры, организовавшие имитацию вакцинации от Covid-19 для нескольких сотен жителей.
Так, в момент совершения преступления за осуществление фиктивной вакцинации были задержаны женщины 1972, 1974 и 1976 годов рождения. За каждый случай фиктивной вакцинации они требовали и получали 200 евро.