Полиция попросила аннулировать первые 12 незаконно полученных вакцинационных сертификатов

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что незаконно получить сертификат вакцинации от Covid-19 могли несколько сотен человек. В данный момент обобщается вся необходимая информация и проводится сбор доказательств, чтобы переслать NVD информацию о всех лицах.

В полиции пояснили, что процесс, чтобы потребовать аннулирования сертификатов, требует времени, так как полиция осуществляет все процессуальные действия согласно закону, кроме того, необходимо работать с большим количеством информации.

Ранее в пятницу телеканал TV3 сообщил об аннулировании первого незаконно полученного сертификата.

Напомним, ранее начальник Госполиции Арманд Рукс сообщил журналистам, что задержаны лица, в том числе две медсестры, организовавшие имитацию вакцинации от Covid-19 для нескольких сотен жителей.