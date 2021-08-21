За прошедшие сутки совершено несколько ограблений домов

Три ограбления домов зарегистрированы в Латгале, два - в Земгале, по одному - в Риге и Видземе.

В свою очередь, практически все велокражи были зарегистрированы в Риге - за прошедшие сутки в этом регионе украдено шесть велосипедов. В Латгале украли один велосипед.