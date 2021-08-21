Сб, 21.08.2021
Мы видим, что идет своего рода гибридная война. Беларусь пытается использовать мигрантов в своих интересах. Это позор, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Давид-Мария Сассоли, президент Европарламента
Давид-Мария Сассоли, президент Европарламента

За прошедшие сутки совершено несколько ограблений домов

ФОТО: Africa Studio/Shutterstock

За минувшие сутки поступила информация о семи случаях ограблений домов, также украдены семь велосипедов, сообщает Госполиция.

Три ограбления домов зарегистрированы в Латгале, два - в Земгале, по одному - в Риге и Видземе.

В свою очередь, практически все велокражи были зарегистрированы в Риге - за прошедшие сутки в этом регионе украдено шесть велосипедов. В Латгале украли один велосипед.

Вчера в Латвии также были угнаны две машины - в Риге и Латгале.


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