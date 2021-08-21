За прошедшие сутки совершено несколько ограблений домов
За минувшие сутки поступила информация о семи случаях ограблений домов, также украдены семь велосипедов, сообщает Госполиция.
За минувшие сутки поступила информация о семи случаях ограблений домов, также украдены семь велосипедов, сообщает Госполиция.
Три ограбления домов зарегистрированы в Латгале, два - в Земгале, по одному - в Риге и Видземе.
В свою очередь, практически все велокражи были зарегистрированы в Риге - за прошедшие сутки в этом регионе украдено шесть велосипедов. В Латгале украли один велосипед.
Вчера в Латвии также были угнаны две машины - в Риге и Латгале.