Внезапно стали недоступны официальные сайты талибов

Пока не ясно, почему эти сайты на пушту, дари, урду, арабском и английском языках больше не доступны. Они покрывались базирующейся в Сан-Франциско сетью доставки контента Cloudflare, которая также обеспечивает защиту от атак типа "отказ в обслуживании" (DoS).

Cloudflare еще не ответила на электронные письма и телефонные звонки о текущем состоянии этих сайтов, о чем впервые сообщила The Washington Post. Защита, предоставляемая Cloudflare, не позволяет общественности точно знать, кто размещает эти сайты.

Популярное сетевое онлайн-приложение WhatsApp в пятницу удалило множество групп талибов. Это произошло после того, как Facebook, материнская компания WhatsApp, во вторник, 17 августа, заблокировала аккаунты талибов.

Социальная сеть Twitter не удаляла аккаунты талибов, а у официального представителя талибов Забиула Муджахидина в этой соцсети более 300 000 подписчиков. Twitter заявил во вторник, что эти учетные записи могут оставаться до тех пор, пока соблюдаются правила социальной сети, в том числе против подстрекательства и прославления насилия.