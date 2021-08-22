Гобземс против Минюста: министерство оценивает поправки политика к Конституции как некачественные

Требования Гобземса

Партия "Закон и порядок" оппозиционного политика Алдиса Гобземса, требует, чтобы статья 111 Конституции запрещала принудительную вакцинацию и ограничения для непривитых.

Как сообщила LЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (CVK) Лаура Захарова, о несоответствии поправок правовой системе написала в письме CVK заместитель госсекретаря Минюста Ольга Зейле.

По сути

Статья 78 Конституции Латвии гласит, что проект изменений в Конституции должен быть полностью разработан. Ссылаясь на решение Сената Верховного суда, Минюст указывает, что содержание и качество проекта поправок должны быть такими, чтобы они были юридически действительными с самого начала. Зейле уточнила, что одним из критериев остается то, что законопроект должен быть полностью разработан по форме, и, с точки зрения Минюста, этот критерий соблюден.

В министерстве отмечают, что по второму критерию законопроект должен быть полностью проработан по содержанию. Ссылаясь на выводы юридической науки, Минюст обращает внимание, что преобразование конституции - вопрос сложнее, чем простое принятие закона, и чтобы Конституция была достаточно стабильной, ее нельзя менять слишком легко и часто.

"Следует отметить, что

в настоящее время нет нормативных актов, регулирующих и предписывающих обязательную вакцинацию для всех жителей Латвии, поэтому законопроект" О внесении изменений в Конституцию "не вписывается в правовую систему по своему содержанию",

-говорится в письме Минюста.

В министерстве также подчеркивают, что предлагаемые в поправках нормы не могут противоречить другим статьям Конституции и основам документа. Министерство обращает внимание, что закон об эпидемиологической безопасности уже предусматривает возможность определять инфекционные заболевания, от которых необходимо вакцинировать жителей. В свою очередь, постановления Кабмина определяют право лица отказаться от вакцинации.

Система полноты Конституции

"Таким образом, непонятна суть дополнения к Конституции (...), регулирующего вакцинацию, и почему запрету на принудительную вакцинацию должна быть обеспечена конституционная защита", - отмечает Минюст, обращая внимание на риск нарушения лаконичности, системности и полноты Конституции. Согласно концепции полноты Конституции, документ представляет собой единое и законченное урегулирование, в котором нет пробелов или внутренних противоречий, подчеркивает министерство.

Предлагаемые поправки к Конституции также нарушают высокую степень обобщения, поясняет Зейле. Помимо этого, запрет на принудительную вакцинацию уже вытекает из закрепленного в Конституции права на личную свободу и неприкосновенность человека и его частной жизни.

"Невозможно предсказать будущее, и другие эпидемии, даже более серьезные, могут произойти в будущем, поэтому вакцинация во имя общественного здоровья может стать критически важной для существования всей нации.

Внося в Конституцию запрет на принудительную вакцинацию, нужно осознавать, что эта норма будет применяться и в случае 100% смертельных и экстремально заразных, тяжелых и опасных эпидемий,

и в этих ситуациях не будет выполняться основная обязанность государства заботиться о выживании и сохранении нации как таковой", - подчеркнули в министерстве.

В чем дело?

Как сообщалось, Алдис Гобземс считает, что сбор подписей под этими поправками к Конституции будет самым быстрым и наиболее эффективным с юридической точки зрения способом остановить "принудительную вакцинацию" - "раньше, чем судебный процесс или инициатива на Manabalss.lv".