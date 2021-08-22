Вс, 22.08.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Трамп назвал вывод войск из Афганистана "самым большим унижением в истории США"

Дональд Трамп. ФОТО: POOL

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что недавний вывод американских войск из Афганистана под руководством его преемника, нынешнего президента Джо Байдена стал "самым большим унижением для США", сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters.

"Неудачный уход из Афганистана - самое удивительное проявление грубой некомпетентности лидера нации. Возможно, за всю историю", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама.

По мнению бывшего президента, Джо Байден ошибся, отказавшись следовать плану сворачивания операции в Афганистане, разработанному при Трампе. В результате, по словам Трампа,

"Это был не вывод войск, это была капитуляция".

"Мы могли выйти с честью, - сказал Трамп. - Мы должны были выйти с честью. Вместо этого мы получили полную противоположность этого".

США неоднократно заявляли о намерении вывести войска из Афганистана - там они с 2001 года участвовали в военной операции. Вывод войск был одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Однако, заняв должность главы США, Трамп объявил, что о быстром выводе контингента из Афганистана речи быть не может. В итоге вывод войск начался только при новом президенте США - демократе Байдене, победившем республиканца Трампа на выборах 2020 года.

В планах Байдена было завершить вывод войск к 11 сентября 2021 года, однако сразу после того, как американцы стали покидать Афганистан, практически вся страна оказалась под властью "Талибана". 15 августа боевики взяли под контроль столицу страны Кабул, а президент Ашраф Гани бежал. После прихода талибов тысячи жителей Афганистана пытаются покинуть страну - в аэропорту Кабула погибли уже не менее 12 человек.


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