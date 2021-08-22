Трамп назвал вывод войск из Афганистана "самым большим унижением в истории США"

"Неудачный уход из Афганистана - самое удивительное проявление грубой некомпетентности лидера нации. Возможно, за всю историю", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама.

По мнению бывшего президента, Джо Байден ошибся, отказавшись следовать плану сворачивания операции в Афганистане, разработанному при Трампе. В результате, по словам Трампа,

"Это был не вывод войск, это была капитуляция".

"Мы могли выйти с честью, - сказал Трамп. - Мы должны были выйти с честью. Вместо этого мы получили полную противоположность этого".

США неоднократно заявляли о намерении вывести войска из Афганистана - там они с 2001 года участвовали в военной операции. Вывод войск был одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Однако, заняв должность главы США, Трамп объявил, что о быстром выводе контингента из Афганистана речи быть не может. В итоге вывод войск начался только при новом президенте США - демократе Байдене, победившем республиканца Трампа на выборах 2020 года.