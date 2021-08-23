Латышка, эвакуированная из Афганистана, рассказала о дороге на родину

Иева была в Афганистане в рамках проекта Европейского Союза и вернулась в Латвию в четверг вечером.

"Процесс эвакуации был очень хаотичным. Изменения, произошедшие за неделю, создали ощущение, словно прошел уже месяц", - поделилась Хертела.

Она, как и многие другие иностранцы, разместилась на территории рядом с аэропортом. Рядом был дом, где жила британская армия и эвакуировала англичан.

"Мы получили известие, что было бы хорошо добраться до них", - рассказала женщина. Она отметила, что лететь на самолете могли лишь отдельные люди, которые были в списках.

"Но эти люди не всегда могли успеть на этот рейс. Это одна из причин, по которой я смогла добраться домой. Были те, кто не приехал в аэропорт вовремя. Мне сказали: "Если хочешь, мы можем тебя отвезти", - вспоминает Иева Хертела.

Она вовремя добралась до самолета. "Я смеялась, что у меня было место в бизнес-классе, потому что у них есть сиденья по бокам, которые можно поднимать и опускать. У меня было сиденье".