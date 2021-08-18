Из Афганистана эвакуировали гражданку Латвии

Министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич заявил: "Гражданка Латвии успешно эвакуирована из Афганистана. Мы благодарны нашим британским друзьям и союзникам за их помощь и поддержку!".

После вывода американских и других иностранных военных из Афганистана в этом месяце талибы начали общую наступательную операцию, захватив практически всю территорию страны за короткое время, а Кабул был захвачен в воскресенье. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в тот же день.

Из-за неопределенной ситуации с безопасностью дипломаты и сотрудники из разных западных стран также в спешке покидают Афганистан. Пока талибы осаждают Кабул и готовятся взять под свой контроль весь Афганистан, Запад спешит эвакуировать как своих граждан, так и афганцев, которые работали с ними.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP) попросил назвать тех афганских граждан, которые помогали латвийской миссии в Афганистане, и рассмотреть возможность предоставления им убежища.

По словам Пабрикса, речь идет о 15 семьях в Афганистане, которым грозит опасность, когда к власти придет исламистская группировка "Талибан".