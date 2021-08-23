Пн, 23.08.2021
Я чувствую себя измотанной. Иногда у меня возникает ощущение, что я знаю об этой теме больше, чем врачи. Александра Фарингтон, пациент с long covid
Александра Фарингтон, пациент с long covid

Возле северного входа аэропорта Кабула произошла перестрелка

ФОТО: WAKIL KOHSAR/AFP/Scanpix

​В аэропорту Кабула произошла перестрелка, погиб сотрудник афганских сил безопасности, сообщает "Дождь" со ссылкой на вооруженные силы Германии (Бундесвер).

Стрельба началась утром 23 августа возле северного входа аэропорта.

Убит сотрудник сил безопасности Афганистана, еще трое ранены. В перестрелке также участвовали американские и немецкие военные, никто из них не пострадал.

Другие подробности пока не приводятся.

Галерея: Эвакуация в аэропорту Кабула 


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