Возле северного входа аэропорта Кабула произошла перестрелка
В аэропорту Кабула произошла перестрелка, погиб сотрудник афганских сил безопасности, сообщает "Дождь" со ссылкой на вооруженные силы Германии (Бундесвер).
В аэропорту Кабула произошла перестрелка, погиб сотрудник афганских сил безопасности, сообщает "Дождь" со ссылкой на вооруженные силы Германии (Бундесвер).
Стрельба началась утром 23 августа возле северного входа аэропорта.
Убит сотрудник сил безопасности Афганистана, еще трое ранены. В перестрелке также участвовали американские и немецкие военные, никто из них не пострадал.
Другие подробности пока не приводятся.
Галерея: Эвакуация в аэропорту Кабула