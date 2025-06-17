Во вторник, 17 июня, Шойгу находится с визитом в Северной Корее, где встретился с диктатором Ким Чен Ыном, сообщают российские новостные агентства. Это была уже вторая встреча Кима и Шойгу за последние две недели.

После повторного вторжения России в Украину Северная Корея стала одним из ближайших союзников российского тоталитарного режима и отправила тысячи солдат в Россию для оказания помощи российской армии в ее борьбе с украинскими войсками в Курской области.

Северная Корея направит в Курскую область "строительную дивизию, две воинские бригады - 5000 человек", а также 1000 саперов, сообщил Шойгу.

Во время предыдущего визита Шойгу представители обеих сторон заявили, что их цель - превратить российско-северокорейские отношения в "мощное и всеобъемлющее стратегическое сотрудничество".

В прошлом году во время визита российского диктатора Владимира Путина Москва и Пхеньян подписали договор о взаимной обороне.