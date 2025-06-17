Северная Корея направит в Россию саперов и строителей для помощи в восстановлении Курской области, сообщают российские СМИ со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об этом пишет AFP.
Во вторник, 17 июня, Шойгу находится с визитом в Северной Корее, где встретился с диктатором Ким Чен Ыном, сообщают российские новостные агентства. Это была уже вторая встреча Кима и Шойгу за последние две недели.
После повторного вторжения России в Украину Северная Корея стала одним из ближайших союзников российского тоталитарного режима и отправила тысячи солдат в Россию для оказания помощи российской армии в ее борьбе с украинскими войсками в Курской области.
Северная Корея направит в Курскую область "строительную дивизию, две воинские бригады - 5000 человек", а также 1000 саперов, сообщил Шойгу.
Во время предыдущего визита Шойгу представители обеих сторон заявили, что их цель - превратить российско-северокорейские отношения в "мощное и всеобъемлющее стратегическое сотрудничество".
В прошлом году во время визита российского диктатора Владимира Путина Москва и Пхеньян подписали договор о взаимной обороне.
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